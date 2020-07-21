После проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к максимумам прошлой недели - ИК "Велес Капитал"

После проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к максимумам прошлой недели, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Рубль на внутреннем валютном рынке во вторник демонстрирует уверенное укрепление в парах с долларом и евро, - комментирует эксперт ИК. - Общий фон на глобальных рынках преимущественно позитивный, цены на нефть растут, большинство валют EM в плюсе. Однако рост рубля выделялся днем даже на фоне укрепления основных валют развивающихся рынков и, вероятно, был дополнительно поддержан продажей валютной выручки экспортерами к налоговым платежам. Аналогичная ситуация наблюдалась и в понедельник, когда после утренних максимумов доллар и евро заметно скорректировались без видимого улучшения ситуации на внешних рынках. В ближайшие дни налоговый фактор, скорее всего, еще продолжит оказывать поддержку рублю, помогая удерживать занятые позиции (ниже 71 по доллару и вблизи 81 по евро), однако после проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к максимумам прошлой недели".