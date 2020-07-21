Вероятные кандидаты для аукционов Минфина в среду - флоатер и среднесрочные ОФЗ 26234 - Уралсиб

Вероятные кандидаты для аукционов Минфина в среду, 22 июля - флоатер и среднесрочные ОФЗ 26234, говорится в обзоре Уралсиба.

Котировки ОФЗ в понедельник продемонстрировали рост при благоприятном внешнем фоне, констатируют специалисты корпорации. Рубль, находившийся в предыдущие дни в аутсайдерах среди валют ЕМ, немного сократил отставание и за основную торговую сессию укрепился на 0,7%.

Судя по росту торговой активности в сегменте рублевого госдолга, в понедельник, возможно, присутствовал спрос со стороны нерезидентов, что также могло отразиться на валютном рынке, отмечают в Уралсибе.

Биржевой оборот в ОФЗ в понедельник вырос до 35 млрд руб., однако значительная его часть, более 12 млрд руб., пришлась на выпуск ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г. Почти по 5 млрд руб. оборота было зафиксировано в ОФЗ 26223 с погашением в 2024 г. и в ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г. Активно на кривой также торговались ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. и ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г. В целом доходности среднесрочных и длинных выпусков к вечеру понедельника продемонстрировали снижение в среднем на 2–5 б.п. Возможно, рынок в понедельник "оживился" в преддверии заседания совета директоров ЦБ, поскольку некоторые инвесторы ждут довольно агрессивного снижения ставки, указывают аналитики корпорации.

"Во вторник инвесторы будут ожидать параметров предстоящих аукционов Минфина. Судя по результатам трех последних недель, вероятность доразмещения флоатера вновь высока. Также вероятным кандидатом нам представляются среднесрочные ОФЗ 26234, которые уже довольно долго не предлагались участникам", - пишет эксперт Уралсиба Ольга Стерина.