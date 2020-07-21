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21 июля 2020 года 13:51

КИТ Финанс Брокер рекомендует покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб.

КИТ Финанс Брокер рекомендует покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб., потенциал роста 12,3% + спецдивиденды, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Горизонт инвестирования - около 6 месяцев.

"Полиметалл демонстрирует сильные финансовые и операционные показатели, - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер. - Выручка по итогам I кв. 2020 г. выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $494 млн на фоне роста цен на золото. Компания публикует финансовые результаты раз в пол года, что в свою очередь может привести к положительной переоценке акций после выходя финансовой отчётности – 25 августа 2020 г. Мы считаем, что положительная динамика показателей сохранится на фоне роста цен на золото и серебра, а также девальвации российского рубля по отношению к прошлому году".

Цены на серебро с мартовского обвала выросли более чем на 50%, цены на золото вблизи исторических максимумов. Таким образом, на фоне роста производства и давальцами рубля, Полиметалл получит сверх прибыль за I пол. 2020 г., полагают эксперты инвесткомпании.

"Мы считаем, что акции Полиметалла имеют потенциал роста, котировки отстают от лидера отрасли Полюса и цен на золото. С технической точки зрения акции Полиметалла пробили локальный нисходящий тренд, протестировали восходящий, что в свою очередь, открывает потенциал для роста котировок. Мы рекомендуем покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб., потенциал роста 12,3% + спецдивиденды.Горизонтинвестирования около6 месяцев", - указывают аналитики КИТ Финанс Брокер.

Также на днях стало известно, что Полиметалл продал месторождение Северная Калуга за $35,7 млн. Учитывая, что Полиметалл периодически выплачивает спецдивиденды, можно ожидать бонус в виде дополнительных дивидендов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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