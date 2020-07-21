Фондовый рынок США будет расти во вторник - ITI Capital

Фондовый рынок США будет расти во вторник на фоне положительных новостей из Европы, говорится в комментарии ITI Capital.

Основные фондовые индексы США повысились в понедельник до максимума с февраля, лидерами роста стали компании, выигрывающие от ограничительных мер и снижения экономической активности, отмечают специалисты ITI Capital. S&P 500 по итогам дня вернулся к докризисному уровню. Индекс Nasdaq достиг нового исторического максимума на фоне роста Amazon.com (+7,9%) и Zoom Technologies (+8,9%). После закрытия торгов IBM представила свои финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg. Прибыль составила $2,18/акция, при прогнозе в $2,06/акция, выручка компании составила $18,12 млрд при прогнозе $17,45 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 14,701 млн, количество смертей превысило 609 тыс.

Американские фьючерсы растут во вторник, 21 июля. Лидеры ЕС согласовали семилетний бюджет блока в размере €1,074 трлн на 2021-2027 гг. Объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд. Свою отчетность во вторник представят Coca-Cola, United Airlines, Lockheed Martin, Texas Instruments, Snap.

"Мы ожидаем, что во вторник фондовые рынки США будут расти на фоне положительных новостей из Европы. Президент США Дональд Трамп проведет брифинг, на котором расскажет о разработке вакцин в США. Положительные новости могут оказать рынку значительную поддержку. В числе компаний, которые будут отчитываться на брифинге - Merck, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson", - отмечают в ITI Capital.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, инвесторы обратили внимание на новости по разработке и испытаниям вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть.