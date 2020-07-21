Вероятное снижение ставки ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рынок ОФЗ - Sberbank Asset Management

Вероятное снижение ставки ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на котировки ОФЗ и корпоративных облигаций первого и второго эшелонов, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

По мнению эксперта, на рублевом долговом рынке основной интригой недели является величина снижения процентной ставки ЦБ в пятницу (на 25 или 50 б.п.), а также прогнозы регулятора по траектории инфляции и ключевой ставки до конца года. Малин полагает, что Банк России снизит ставку на 25 б.п. и отметит возможность дальнейшего снижения на следующем заседании. Это окажет умеренно позитивное влияние на рынок, в первую очередь, на котировки ОФЗ и корпоративных облигаций первого и второго эшелонов.

Эксперт также напоминает, что в понедельник на рублевом долговом рынке преобладало боковое движение в преддверии заседания Банка России. В условиях увеличения предложения ОФЗ с переменным купоном на аукционах Минфина давления на котировки классических ОФЗ со стороны размещения госбумаг не оказывалось. При этом для дальнейшего роста котировок необходим сигнал ЦБ о продолжении смягчения денежно-кредитной политики.