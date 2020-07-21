Золото может обновить рекордные значения - "Открытие Брокер"

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает в комментарии компании, что в последнее время инвестиционный спрос на золото демонстрирует устойчивость. Резервы SPDR Gold Trust выросли в понедельник с 1206,89 тонн до 1211,86 тонн. Котировки уже торгуются в районе $1820 за тройскую унцию. За месяц золото подорожало на 4,3%, а за год - на 27,6%. По сути, указывает эксперт компании, до рекордных значений остаётся совсем немного, и есть вероятность, что они будут обновлены в обозримом будущем.