Рост активности сланцевиков в США может оказывать сдерживающее влияние на нефтяные цены - БКС

Нефтяные котировки остаются стабильны и сохраняют позиции около $43 за баррель Brent, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. С одной стороны, спрос на нефть постепенно восстанавливается. С другой стороны, число случаев заражений COVID-19 растет, и темпы роста в абсолютном выражении остаются достаточно высокими. Также, по мнению аналитика, рост активности сланцевиков в США может оказывать сдерживающее влияние на нефтяные цены.

"Фьючерсы на Brent остаются в рамках месячного восходящего треугольника, - отмечает эксперт. - Вчерашняя утренняя просадка оказалась оперативно выкуплена, в результате чего на графике сохраняется уверенный "бычий" рисунок - каждый следующий минимум выше предыдущего. В то же время сопротивление $33,8-44 остается актуальным и может сдержать инструмент от дальнейшего роста, если в информационном поле не появится достаточно сильного позитивного драйвера. При таком сценарии возможен выход из треугольника вниз с потенциалом снижения в район $37-38 за баррель".

Также галактионов подчеркивает, что в нефтегазовой отрасли США постепенно начинает активизироваться деятельность M&A. Chevron в понедельник сообщил, что приобретет производителя нефти Noble Energy Inc за $5 млн. Нефтетрейдер Vitol учредил предприятие Vencer Energy, в рамках которого планирует приобретать зрелые добывающие активы, ведущие работу на ключевых бассейнах США.

Активизация сделок слияния и поглощения, по мнению аналитика "БКС Брокер", может говорить о том, что самые тяжелые времена для сланцевой индустрии США позади, и крупные игроки смотрят в будущее с оптимизмом. Цены на нефть WTI все еще достаточно низкие для расширения отрасли, однако позволяют поддерживать текущие уровни производства, не прибегая к дальнейшим сокращениям. Рост активности сланцевиков в США может оказывать сдерживающее влияние на нефтяные цены, полагает Галактионов. В то же время по оценке Минэнерго США, добыча в США начнет стабильно расти не ранее I квартала 2021 г.

"Вторник - последний день торгов августовскими фьючерсами на американскую нефть WTI на бирже CME, - напоминает эксперт "БКС Брокер". - Со среды наблюдение будет проводиться по сентябрьским контрактам. На текущий момент сентябрьский контракт торгуется в контанго к августовскому примерно на 0,25%. Сегодня вечером данным по запасам нефти в США представит Американский институт нефти (API). С утра фьючерсы на Brent растут на 0,18% к уровням закрытия предыдущего дня".