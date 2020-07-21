Целевой краткосрочный диапазон торгов на текущей неделе - 70,0-72,5 рубля за доллар - Sberbank Asset Management

Целевой краткосрочный диапазон торгов в российской валюте на этой неделе составляет 70,0-72,5 рубля за доллар, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

Эксперт напоминает, что на прошлой неделе рубль торговался в диапазоне 70,5-72,0 рубля за доллар. Волатильность в национальной валюте сохранилась повышенная в условиях роста неопределенности относительно увеличения новых случаев коронавируса в США и дальнейшей динамики цен на нефть.

"По всей видимости, основными факторами, влияющими на рубль в краткосрочной перспективе, останутся динамика нефтяных цен и изменение аппетита к риску в глобальном масштабе. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон торгов в российской валюте составляет 70,0-72,5 рубля за доллар", - заключает Малин.