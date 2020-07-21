Нефть во вторник останется в диапазоне $42-44/баррель - Промсвязьбанк

Цены на нефть умеренно подросли со второй половины понедельника констатируют аналитики Промсвязьбанка. Сантимент немного улучшился на новостях о положительных результатах вакцины против коронавируса. "На этой неделе в фокусе будет традиционная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов, которая даст возможность оценить ситуацию со спросом. Сюрпризов здесь мы не ждем. Во вторник нефть останется в диапазоне $42-44/баррель", - говорится в обзоре банка.