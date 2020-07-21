Ситуация с распространением коронавируса останется в фокусе внимания рынков на текущей неделе - Совкомбанк

Аналитики Совкомбанка полагают, что на этой неделе в центре внимания рынков по-прежнему будет ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на глобальную экономику, говорится в обзоре банка..

"Правительства будут решать задачу смягчения карантинных мер и перезапуска экономики на фоне рисков новой волны заражений.

Власти стран, как ожидается, будут наращивать фискальные и монетарные меры поддержки для ускорения восстановления экономики.

Обострение отношений между США и Китаем может сдержать восстановление глобальной экономики и ухудшить ситуацию на рынках.

На нефтяном рынке трейдеры будут следить за динамикой спроса, выполнением сделки ОПЕК+ и ситуацией с добычей в других странах (США)", - отмечают эксперты банка.

Главным событием на российском финансовом рынке, по мнению аналитиков, будет решение Центробанка по ключевой ставке.

Из мировой статистики эксперты Совкомбанка отметили индексы деловой активности в США и еврозоне за июль, которые ожидаются выше 50 в обоих секторах впервые с начала пандемии.