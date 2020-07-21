21 июля 2020 года 09:59
Утренние прогнозы: рынок акций начнет день в плюсе
Внешний фон перед стартом торгов во вторник аналитики оценивают как позитивный, что позволяет рассчитывать на рост акций в начале дня.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник с открытием европейских площадок внешний фон начал улучшаться, что мы в последние недели видели неоднократно. Причины этого объяснить трудно, но так или иначе после минусового открытия Индекс Мосбиржи сумел завершить торги процентным ростом. Рублевый индикатор рынка закрылся чуть выше отметки 2800 пунктов и тем самым вошел в зону сопротивления. Внешний фон во вторник говорит о том, что сегодня откроемся мы плюсом. Действительно, американские фьючерсы прибавляют около полупроцента, в районе 43,5 долларов за баррель торгуется нефть. Ждем продолжения, а может быть, и ускорения роста акций Сбербанка. Теперь целью для них является район 222 руб.".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в начале торгов вторника ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит отечественному рынку продолжить рост понедельника. При этом индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2800-2850 пунктов и в ходе сессии сделает существенный шаг в направлении его верхней границы, которую рынок не может преодолеть уже полтора месяца".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать позитивным. Индексы Азии преимущественно растут, нефть дорожает, сырьевые валюты преимущественно укрепляются. Индекс Мосбиржи может начать день в плюсе, а рубль с усиления своих позиций. Достигнутый компромисс в Европе позволяет более уверенно говорить о восстановлении российского экспорта в Евросоюз".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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