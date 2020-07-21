Рубль может начать торги вторника с усиления своих позиций - "Открытие Брокер"

Рубль может начать торги вторника с усиления своих позиций по отношению к основным мировым валютам, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в понедельник игнорировал слабую нефть и существенно укрепил свои позиции. Данной динамике, по мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, способствует то, что период конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами подходит к концу, а вот налоговый, напротив, начинает оказывать непосредственное воздействие на рынок, формируя повышенный спрос на рублёвую ликвидность.

Также, по мнению специалиста, можно говорить о спекулятивном моменте на фоне усиления ожиданий дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ 24 июля 2020 года. "Большинство аналитиков на рынке ждут снижения на 50 базисных пунктов, но есть и некоторые сомнения. Если доходность по ОФЗ заметно снизится, то у Минфина могут возникнуть проблемы с размещениями в II полугодии. Поэтому регулятор ещё может смягчить денежную политику, но затем повышается вероятность длительной паузы для оценки ситуации", - пишет Кочетков.

Внешний фон перед стартом торгов вторника в России можно назвать позитивным. Индексы Азии преимущественно растут, нефть дорожает, сырьевые валюты преимущественно укрепляются. Рубль может начать вторник с усиления своих позиций, считает эксперт "Открытие Брокер". Достигнутый компромисс в Европе позволяет более уверенно говорить о восстановлении российского экспорта в Евросоюз.