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Главная / Мнения аналитиков / Укрепление российской валюты во вторник может продолжиться - "Алор Брокер"
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21 июля 2020 года 09:50
Укрепление российской валюты во вторник может продолжиться - "Алор Брокер"
Укрепление российской валюты во вторник вполне может продолжиться, говорится в комментарии "Алор Брокер". Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступит район 70-70,5 руб./$1, пробития которого вниз главный аналитик компании Алексей Антонов не ждет. "Что касается дальнейшего, то на рубль мы смотрим с пессимизмом и не видим никаких оснований для реализации ряда высказанных прогнозов о том, что к концу года курс уйдет в район 60 рублей за доллар", - пишет специалист компании.
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21 июля 2020 года 19:30
Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром на новостях о вакцине против COVID-19, подъем тормозил Газпром
Москва. 21 июля. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми площадками и раллировавшей нефтью благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса и ожиданиям новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19; рост индексов сдерживался просевшими бумагами "Газпрома" из-за санкций США к участникам "Северного потока 2". читать дальше
.21 июля 2020 года 19:28
Москва. 21 июля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и заметно дорожающей нефти. читать дальше
.21 июля 2020 года 19:00
Москва. 21 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря общемировому повышению у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 июля 2020 года 18:50
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают облигации Эталона переоцененными и предпочитают ПИК-7бо и ПИК-3пбо. "По шкале Эксперт РА у Эталона такой же рейтинг, как у Пионера, при этом облигации компаний группы Эталон (ЛенСпецСМУ и Лидер-Инвест) предлагают дисконт к бумагам Пионера в размере... читать дальше
.21 июля 2020 года 18:24
ЦБ РФ пойдет на очередное снижение ставки в пятницу, вопрос в выборе шага - 25 или 50 б.п. - аналитики
Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшем заседании совета директоров 24 июля, считают аналитики. Мнения экспертов разошлись только относительно шага снижения ставки - на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п..... читать дальше
.21 июля 2020 года 18:01
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ЛСР, отмечая, что аргументов для "покупать", помимо низких ипотечных ставок, пока мало. "Есть риск того, что тенденция на умеренное снижение средней цены и физического объема продаж может сохраниться в 3 и 4 кварталах, оказывая... читать дальше
.21 июля 2020 года 17:37
Рубль не останется надолго ниже 70 к доллару, если Brent будет дешевле $45 за баррель - "Открытие Брокер"
Рубль ниже 70 к доллару не задержится надолго, если Brent будет дешевле $45 за баррель, говорится в комментарии "открытие Брокер". Начальник отдела глобальных исследований компании Михаил Шульгин не исключает того факта, что цены на нефть могут краткосрочно оказываться в диапазоне 45 - 50/барр.... читать дальше
.21 июля 2020 года 17:11
ITI Capital по-прежнему позитивно смотрит на рынок ОФЗ и сохраняет свой прогноз по росту цен длинных ОФЗ примерно на 10% до конца текущего года, говорится в обзоре инвесткомпании. "Положительную реакцию рынка в ближайшее время может вызвать не только более значительное снижение ключевой ставки... читать дальше
.21 июля 2020 года 16:45
Появление двух новых потенциальных вакцин от COVID-19 придало мощный импульс глобальным биржам, наряду с соглашением ЕС о создании фонда для борьбы с последствиями пандемии объемом EUR 750 млрд, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами "БКС Брокер" Сергей Ермоленко. По его словам, отскок... читать дальше
.21 июля 2020 года 16:26
Внешний фон и налоговый период способны укрепить рубль до уровня 70 руб./$1, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль чувствовал себя весьма комфортно во вторник, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель... читать дальше
.21 июля 2020 года 15:49
Обыкновенные акции "Россетей" росли в отсутствие новостей и вышли во вторник из среднесрочного диапазона 1,4900-1,5600 руб., достигнув пика с 8 июня (1,6288 руб.), констатирует ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "По бумагам как на дневном, так и на недельном графиках можно наблюдать преобладание... читать дальше
.21 июля 2020 года 15:41
Москва. 21 июля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости. читать дальше
.21 июля 2020 года 15:18
Пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки может стать следующим триггером для ОФЗ - ВТБ Капитал
Пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки ЦБ РФ может стать следующим триггером для ОФЗ, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Большое значение, по мнению специалистов, также имеет потенциальное появление сигналов со стороны регулятора о возможном пересмотре... читать дальше
.21 июля 2020 года 14:55
Sberbank CIB ожидает, что обязательства Казахстана будут размещены и будут торговаться с премией к кривой ОФЗ, и фундаментально обоснованной представляется премия в размере 25-75 б. п., говорится в аналитическом материале эксперта банка Александра Голынского. По его мнению, российские инвесторы,... читать дальше
.21 июля 2020 года 14:35
Обнадеживающее начало сезона финансовых отчетностей в США позволяет надеяться на рост глобального рынка акций - Julius Baer
Аналитики Julius Baer отмечают хорошее начало сезона объявления финансовых результатов с лучшими чем ожидалось показателями крупных банков США и сильными результатами в секторе здравоохранения. В дальнейшем эксперты банка ожидают, что доля превосходящих прогнозы результатов останется на текущем... читать дальше
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