Укрепление российской валюты во вторник может продолжиться - "Алор Брокер"

Укрепление российской валюты во вторник вполне может продолжиться, говорится в комментарии "Алор Брокер". Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступит район 70-70,5 руб./$1, пробития которого вниз главный аналитик компании Алексей Антонов не ждет.

"Что касается дальнейшего, то на рубль мы смотрим с пессимизмом и не видим никаких оснований для реализации ряда высказанных прогнозов о том, что к концу года курс уйдет в район 60 рублей за доллар", - пишет специалист компании.