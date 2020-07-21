Пара доллар/рубль утром вторника отступит ниже 71,3 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич на валютной секции "Московской биржи" во вторник утром ожидает умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Подъем цен на нефть и позитивная динамика большинства валют развивающихся стран поддержат покупки в рубле, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 71,3 руб./$1, говорится в комментарии банка.

"В случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках в ходе сессии национальная валюта может продолжить восстановление, что уведет доллар в район 71 рубля. При этом из внутренних факторов выделим приближение пика налоговых выплат, который приходится на 27 июля, что стимулирует спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров и окажет дополнительную поддержку национальной валюте", - пишет специалист Промсвязьбанка.