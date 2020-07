Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются во вторник.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник, при этом индекс Nasdaq Composite достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций крупных технологических компаний.

Поддержку рынку также оказывают надежды на создание вакцины от коронавируса и ожидания новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19 в мире.

Как стало известно в понедельник, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Исследователи рассчитывают, что она будет готова к массовому производству уже в сентябре.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. (SPB: PFE) в понедельник обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

Соединенные Штаты занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в стране с начала вспышки вируса диагностировано более 3,9 млн случаев заражения, причем около 143,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,8 млн человек выздоровели.

Все больше инвесторов и экономистов склоняются к тому, что стабильное восстановление мировой экономики, пережившей серьезный спад в январе-июне, будет зависеть от успешных мер властей по сдерживанию новых вспышек заболевания, отмечает The Wall Street Journal.

"Число зараженных и экономическая активность не могут расти одновременно. Должно остаться что-то одно", - сказала старший аналитик Principal Global Investors Сима Шах, которую цитирует газета. По словам эксперта, в данный момент "участники рынка могут принять введение карантинных мер в США за благоприятную новость, поскольку она покажет, что власти относятся к этому серьезно".

В минувшую пятницу лидеры стран ЕС начали обсуждать фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Согласно сообщению Bloomberg, в понедельник лидеры ЕС одобрили один из основных пунктов по плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса. На этой неделе, как ожидается, президент США продолжит переговоры с представителями двух партий в Конгрессе о деталях следующего плана стимулирования экономики страны.

Экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении, свидетельствует оценка Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в соответствии с четвертой статьей устава. МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, "несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики".

Восстановление американской экономики после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, может быть "медленным и неравномерным", предупредили бывшие председатели Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и Бен Бернанке в своем обращении к американским конгрессменам. Они призвали Конгресс расширить меры поддержки экономики США и, в частности, выступили за продление истекающей в конце июля программы надбавок к пособиям по безработице.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за второй квартал. На этой неделе свои результаты должны представить, в частности, такие компании, как Coca-Cola Co. (SPB: KO), Lockheed Martin Corp. (SPB: LMT) и United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. Согласно оценкам аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль 500 крупнейших публичных компаний в США за второй квартал упала на 44%.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подскочили на 7,9%, пережив лучший день с декабря 2018 года, благодаря повышению их целевой цены аналитиком Goldman Sachs до $3800 за бумагу. Также подорожали акции других технологических компаний, в том числе Facebook Inc. (SPB: FB) на 1,4%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 4,3%.

Цена бумаг Noble Energy (SPB: NBL) Inc. выросла на 5,4% на фоне новостей о том, что Chevron Corp. (SPB: CVX), одна из крупнейших нефтяных компаний США, достигла соглашения о ее приобретении за $5 млрд. С учетом долга Noble Energy сделка оценивается в $13 млрд. Бумаги Chevron потеряли в цене 2,2%.

Капитализация Halliburton Co. (SPB: HAL) повысилась на 2,5%. Американская нефтесервисная компания во втором квартале получила скорректированную прибыль, в то время как аналитики ожидали убытка, однако выручка компании не оправдала прогнозов.

Акции производителя бензиновых генераторов Briggs & Stratton Corp. подешевели на 5,3% после того как компания обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США и договорилась о продаже большей части своих активов KPS Capital Partners.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 8,92 пункта (0,03%) - до 26680,87 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 27,11 пункта (0,84%) и составил 3251,84 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 263,90 пункта (2,51%) - до 10767,09 пункта, продемонстрировав лучший рост с 29 апреля и установив 28-й по счету рекорд закрытия в этом году.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник.

Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом позитивных новостей, касающихся создания вакцины от коронавируса.

Как стало известно в понедельник, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Информация об этом была опубликована в медицинском журнале Lancet. Исследователи рассчитывают, что она будет готова к массовому производству уже в сентябре.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. (SPB: PFE) в понедельник обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

"Мировые рынки акций начали торговую неделю на позитивной ноте, поскольку надежды на вакцину поддерживают оптимизм", - отмечает старший экономист ANZ Фелисити Эммет.

Фондовый рынок США завершил в плюсе торги в понедельник, при этом индекс Nasdaq Composite достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций крупных технологических компаний.

Число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 мск вторника 609 тыс. 887 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 682, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число заражений COVID-19 в мире, по данным университета, на утро вторника достигло 14 млн 701 тыс. 198, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 243 тыс. 282 человек (у 169 тыс. 227 человек - днем ранее), излечились от коронавирусной инфекции 8,28 млн человек.

Более 1 млн заражений коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил во вторник, на пятый день саммита ЕС, о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник после проходивших ночью переговоров.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,8%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в июне 2020 года не изменились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,1%.

В мае потребительские цены без учета свежих продуктов опустились на 0,2%, продемонстрировав снижение второй месяц подряд на фоне пандемии коронавирусной инфекции, ограничившей потребительские расходы в стране.

В целом инфляция в Японии в июне составила 0,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее, что является трехлетним минимумом. Аналитики также не ожидали изменения показателя, свидетельствуют данные Trading Economics.

В лидерах роста оказались акции Z Holdings Corp., которые подорожали на 5,4%. Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднялись на 2,7%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднимается на 2,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,5%.

В то же время бумаги автопроизводителей дешевеют, включая Nissan Motor Co. (-0,2%) и Toyota Motor Corp. (-0,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Пекин рассматривает возможность принятия ответных мер в отношении двух крупных европейских производителей телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. (SPB: NOK) и Ericsson AB, если члены Европейского союза последуют примеру США и Великобритании и запретят китайской компании Huawei Technologies Co. участвовать в создании сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings подскочили в ходе торгов в Гонконге 6,2%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 5,9%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 1%.

Снижаются котировки бумаг нефтяных компаний, в том числе PetroChina (-0,8%) и China Petroleum & Chemical Corp. (-0,3%).

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,9%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics снижаются в цене на 1,3%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 2,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 2,6%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 1%. Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos (+3,5%), Beach Energy (+0,7%), Oil Search (+3,8%), Woodside Petroleum (+2,5%).

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются во вторник на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК составляет $43,40 за баррель, что на $0,12 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,14 (0,3%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,03 (0,07%) - до $40,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,5%).

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Цена сентябрьского фьючерса WTI во вторник утром повышается на $0,05 (0,12%) и составляет $40,97 за баррель.

Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых.

В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Хотя первые результаты испытаний вакцины несомненно являются "хорошей новостью, ученые заявляют, что слишком рано точно говорить, достаточно ли ее для защиты", отмечает аналитик Think Markets Фавад Разакзада, которого цитирует MarketWatch.

Он также подчеркнул, что "в последние несколько недель нефтяные цены были на редкость спокойны, что может говорить о вероятности резкого движения в ближайшем времени".

Между тем лидеры стран Евросоюза после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.