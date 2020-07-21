Индекс Мосбиржи во вторник закрепится в диапазоне 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, в начале торгов вторника главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания покупок в российских акциях, что позволит отечественному рынку продолжить рост понедельника. При этом индекс Мосбиржи, по мнению эксперта, закрепится в диапазоне 2800-2850 пунктов и в ходе сессии сделает существенный шаг в направлении его верхней границы, которую рынок не может преодолеть уже полтора месяца, говорится в комментарии банка.

Специалист банка из корпоративных событий вторника отмечает публикацию операционных результатов "РусГидро" за второй квартал и 6 месяцев.