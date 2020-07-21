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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи во вторник закрепится в диапазоне 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк
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21 июля 2020 года 09:31
Индекс Мосбиржи во вторник закрепится в диапазоне 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк
Учитывая внешний фон, в начале торгов вторника главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания покупок в российских акциях, что позволит отечественному рынку продолжить рост понедельника. При этом индекс Мосбиржи, по мнению эксперта, закрепится в диапазоне 2800-2850 пунктов и в ходе сессии сделает существенный шаг в направлении его верхней границы, которую рынок не может преодолеть уже полтора месяца, говорится в комментарии банка. Специалист банка из корпоративных событий вторника отмечает публикацию операционных результатов "РусГидро" за второй квартал и 6 месяцев.
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Компании упоминаемые в новости: РусГидро
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