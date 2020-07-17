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17 июля 2020 года 19:41

Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными

Москва. 17 июля. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения спроса на рублевые активы перед выходными днями, в том числе на фоне развития санкционной темы.

Курс доллара США составил 71,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,2 руб./EUR1, подорожав на 71 копейку. При этом евро торгуется выше 82 руб./EUR1 впервые с 4 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,75 копейки - до 76,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения спроса на рублевые активы перед выходными днями, в том числе из-за развития санкционной темы. Давление на рубль также оказывают осторожность, проявляемая глобальными инвесторами под влиянием новостей об очередном витке напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, и новости относительно темпов распространения в мире инфекции COVID-19. В то же время инвесторы переходят в режим ожидания обсуждения нового пакета стимулов для экономики США, которое начнется в Конгрессе на следующей неделе.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным президентом законом "Об автономии Гонконга", сообщило издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Эти меры могут привести к тому, что Соединенные Штаты аннулируют визы и тех членов КПК, которые уже находятся в территории США. Запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей, сообщает газета. Отмечается, что эти "шаги почти наверняка вызовут ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае, и обострят напряженность между двумя странами".

Власти ФРГ заявили, что считают российскую сторону причастной к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, и сообщили о намерении инициировать введение в этой связи новых санкций ЕС против России. Национальный центр кибербезопасности Великобритании накануне обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее на этой неделе сообщил, что Вашингтон решил ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", не уточнив при этом, когда именно это может произойти.

Разница в темпах роста в парах "доллар-рубль" и "евро-рубль" объясняется возобновлением роста европейской валюты на глобальном рынке к доллару на надеждах на дополнительные стимулы со стороны европейских властей по итогам саммита Европейского совета, посвященного семилетнему бюджету (на 2021-2027 годы) и посткризисному плану восстановления экономики.

Это первое очное заседание лидеров ЕС за время пандемии коронавируса. Оно пройдет в Брюсселе 17-18 июля. Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро - в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро.

Накануне были подведены итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне осторожных настроений на рынке. Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США. В то же время, говорят эксперты рынка энергоносителей, ряд признаков указывает, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения постепенно восстанавливается.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,35% - до $43,22 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,15% - до $40,69 за баррель.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу утром рубль спикировал к отметке 71,9 руб./$1, после чего плавно корректировался ближе к утреннему открытию в район 71,5 руб./$1. "Рубль пытается найти основания для роста, однако общий негативный фон не способствует этому. Так, количество заболевших в мире продолжает расти, а ежедневное число инфицированных в США вчера превысило рекордный уровень 78 тыс. Сезон отчетности, начавшийся в США на этой неделе, показал, что банки во втором квартале зарезервировали огромные суммы на потери по кредитам, причем все они отмечают высокую степень неопределенности в будущем. Отчет по заявкам на пособие по безработице в США также оказался неутешительным - их число по-прежнему находится выше 1,3 млн и упорно не хочет опускаться вниз. Помимо внешних факторов, рубль начинает ощущать нервозность перед заседанием ЦБ РФ, которое должно состояться 24 июля. Реальная доходность рублевых активов уже уступает индонезийским, бразильским и колумбийским активам, куда может начать перетекать ликвидность, покидая российский рынок, в том числе, вследствие угроз санкционного характера", - подчеркнула Наумова.

"Факторами давления на отечественную валюту выступают коррекция нефтяных цен (стоимость марки Brent ранее опускалась ниже $43 за баррель) и сохраняющаяся санкционная риторика против РФ. В частности, в четверг глава МИД Великобритании объявил о попытках вмешательства РФ в британские выборы в 2019 году, а сегодня появилась информация о готовящихся санкциях Германии против РФ в связи с кибератакой на Бундестаг в 2015 году", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,29 копейки, до 71,7139 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,03 копейки, до 81,6821 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 49,24 копейки по отношению к четвергу и составил 71,7152 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 51,22 копейки и составил 71,773 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 623,349 млн, из которых $617,196 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 6,153 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 64,04 копейки, до 81,8343 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 62,94 копейки и составил 81,8917 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR390,712 млн, из которых EUR162,939 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR227,773 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 15 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,52% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 5 б.п. - до 4,66% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 4 б.п. - до 4,76% и 4,78% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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