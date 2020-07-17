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17 июля 2020 года 19:40

Рынок акций РФ на неделе просел по индексам на тревогах о COVID-19 и отсечке "Газпрома"

Рынок акций РФ на неделе просел по индексам на фоне неопределенности мировых фондовых площадок из-за напряженности отношений США-Китай, опасений по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, а также отсечки дивидендов "Газпрома". Фактором поддержки рынков выступили новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Индекс МосБиржи опустился в коридор 2750-2800 пунктов, индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 9 по 15 июля составил порядка $90 млн (пятая неделя оттока) против оттока $100 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $30 млн по сравнению с оттоком $70 млн на предыдущей неделе.

В период с 13 по 17 июля индекс МосБиржи снизился на 0,9% и составил 2774,79 пункта, индекс РТС потерял 2,4% и достиг 1216,17 пункта на фоне роста доллара к 71,87 руб./$1 (+1,14 рубля). Сентябрьская нефть Brent консолидировалась в районе $43 за баррель.

Неделя началась со снижения индексов на бумагах "Полюса" (-3,3%), ЛУКОЙЛа" (-2,8%), "Газпрома" (-2,5%) и упавших акциях "Норникеля" (-3%) на новостях о разливе у дочки ГМК керосина на Таймыре; внешние фондовые площадки при этом подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи просел в район 2765 пунктов, РТС - ниже 1235 пунктов.

"Норникель" сообщил 12 июля, что около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (дочка ГМК). Нефть Brent локально опускалась к $42,1 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК+ сократит ограничения по добыче нефти на 2 млн б/с с августа, но вечером цены вернулись выше $43 за баррель.

Снижение рынка акций днем во вторник сменилось отскоком благодаря росту нефти и индексов в США на фоне квартальных отчетов и прогнозов ОПЕК, индексы МосБиржи и РТС отошли от круглых рубежей 2700 и 1200 пунктов соответственно; ранее снижение было вызвано опасениями по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости COVID-19. Индекс МосБиржи завершил торги выше 2740 пунктов после отката днем к 2700 пунктам, РТС просел ниже 1220 пунктов.

Локальную поддержку бумагам "Газпрома" (-0,9%) оказал вышедший финотчет концерна за первый квартал по МСФО: прибыль без учета бумажного убытка по курсовым разницам составила 288 млрд рублей, она будет учитываться для расчета дивидендов (выплаты в размере 40% от прибыли составят 4,87 рублей на акцию).

ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году и обозначила рекордный рост спроса в 2021 году - 97,7 млн б/с. Нефть Brent закрепилась выше $43 за баррель. Посольство КНР в США сообщило, что в заявлении Госдепа США "игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", и выразило протест по этому поводу. Ограничительные меры были ужесточены на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания COVID-19.

Рост рынка акций РФ в среду вслед за мировыми площадками на новостях о положительных результатах ранней стадии исследования американской компанией Moderna вакцины от коронавируса, а также о согласовании странами ОПЕК+ ослабления ограничений по добыче нефти с августа, был нивелирован падением бумаг "Газпрома" (-6,5%) из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (15,24 рубля на акцию), а также просевшими акциями "РусГидро" (-1,5%) и "Сургутнефтегаза" (-0,9%). Индекс МосБиржи подрос к 2748 пунктам, индекс РТС - к 1220 пунктам, при этом выросли после отсечки дивидендов акции "Полюса" (+2,9%) и АФК "Система" (+2,3%).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, и сейчас наблюдается улучшение ситуации. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ ждет отчета о переговорах авиавластей по возобновлению полетов за рубеж "в самое ближайшее время".

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Трамп также сообщил о подписании документа о санкциях против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. МИД Китая выразил протест, отметив, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела КНР.

Вышедшая в среду статистика в США показала рост промпроизводства в июне на 5,4%, при прогнозах роста на 4,3%. Нефть Brent поднималась до $43,85 за баррель после того как страны ОПЕК+ согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа (страны увеличат добычу на 2 млн б/с), а данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на 7,5 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,1-2,4 млн баррелей.

В четверг рынок акций подрос по индексам на бумагах нефтяников и металлургов за счет ослабления рубля, внешние площадки подавали негативные сигналы на статданных о розничных продажах в Китае (снизились на 1,8% при прогнозах роста на 0,3%, сокращение фиксируется 6-ой месяц подряд), хотя в США подобная статистика оказалась лучше ожиданий (продажи выросли на 7,5% при прогнозах роста на 5%). Индекс МосБиржи поднялся до 2760 пунктов, индекс РТС остался вблизи 1220 пунктов. Просели из-за отсечки на бирже дивидендов рублевые "префы" "Мечела" (-4,1%).

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило в четверг, что считает новые планируемые США санкции в отношении "Северного потока 2" экстерриториальными и незаконными. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять ставки и объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидалось. ЕЦБ продолжит реализацию PEPP по крайней мере до конца июня 2021 года, а также будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP до конца 2022 года. Нефть Brent просела к $43,4 за баррель.

В пятницу рынок акций остался под давлением дешевеющей нефти (Brent просела обратно в район $43 за баррель), индекс МосБиржи подрос, а индекс РТС снизился на фоне ослабления рубля. Выросли акции "Интер РАО" (+5,5%) на новостях, что совет директоров на заседании 31 июля рассмотрит вопрос о стратегии компании до 2025 года с перспективой до 2030 года, также подросли бумаги "КАМАЗа" (+0,7%) на неплохом отчете за полугодие (чистая прибыль составила 554 млн руб. против убытка 2 млрд руб. годом ранее). Выросли акции "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1,2% "префы"), закрывшие за день на бирже дивидендный "гэп".

Внешние рынки акций подавали смешанные сигналы из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, что снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы. По сообщению источников издания The New York Times, администрация Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей. МИД КНР заявил, что Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона.

По итогам недели с 13 по 17 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели акции "Газпрома" (-8%), "Русснефти" (-5%), "Энел Россия" (-3%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+12%), "Яндекса" (+9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+9%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде июля будут определять корпоративные отчеты за II квартал, макростатитика и данные по распространению COVID-19". Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1190-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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