Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась в "минусе"

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне просевшей нефти, роста акций в Европе и США и ослабления рубля; лидировали в росте акции "Интер РАО" на возросших оборотах благодаря корпоративным новостям, а также бумаги "Яндекса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2774,79 пункта (+0,5%), индекс РТС просел до 1216,17 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 71,87 рубля (+0,34 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,9-2,4%, доллар вырос на 1,14 рубля.

Акции "Интер РАО" в пятницу выросли до 5,27 рубля (+5,5%), максимум сделок составил 5,38 рубля (пик с начала апреля), при этом объем торгов достиг 4,861 млрд рублей.

В пятницу стало известно, что совет директоров "Интер РАО" на заседании 31 июля рассмотрит вопрос о стратегии компании до 2025 года с перспективой до 2030 года. Изначально планировалось, что документ о стратегии будет принят в мае 2020 года, но затем срок был перенесен на третий квартал.

Также подросли акции "Яндекса" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%).

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торговались акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), причем после утреннего отката бумаги закрыли дивидендный "гэп": обыкновенные акции выросли на 0,1%, "префы" - на 1,2% (дивиденды за 2019 год - 0,65 рубля и 0,97 рубля соответственно).

В пятницу на бирже также должна была состояться отсечка дивидендов в бумагах "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%), но совет директоров ранее не смог принять решение по выплате дивидендов за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.

Компания опубликовала в пятницу отчет по РСБУ за первое полугодие: чистая прибыль "Транснефти" составила 39,6 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выросли акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+0,7%) на фоне неплохого отчета за первое полугодие по РСБУ: чистая прибыль составила 554 млн рублей против убытка в 2 млрд рублей годом ранее.

Как отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, консолидация индекса МосБиржи продолжается второй месяц подряд, при этом в это время выросли отраслевые индексы финансов и ритейла. Сезон дивидендных отсечек в России завершен, рынок живет операционными данными компаний. "КАМАЗ" отчитался в росте внутренних продаж автомобилей за полугодие и взлете экспорта. "Акрон" (MOEX: AKRN) показал слабый рост производства удобрений за первое полугодие. После прохождения пика дивидендного сезона можно ожидать локальной репатриации дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля.

Европейские индексы в пятницу подросли. Исследование ЕЦБ показало, что рецессия в ЕС может быть менее глубокой, а восстановление - более быстрым. Рынок нефти продолжает консолидацию в отсутствие значимых новостей. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота", начиная с третьего квартала 2020 года, и как минимум, до конца 2021 года.

На следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдут саммиты ШОС и BRICS. Премьер РФ Михаил Мишустин выступит перед Госдумой, стартует сезон отчетов российских компаний за второй квартал по МСФО, Банк России примет решение по процентным ставкам, напомнил эксперт.

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков также полагает, что фокус внимания инвесторов переключается на сезон отчетности за второй квартал. В США из расчета индекса S&P 500 уже отчитались около 20 компаний, большинство эмитентов показали результаты выше ожиданий. Однако для участников рынка важны результаты отдельных компаний, отчеты которых могут служить индикатором перформанса целых секторов в первом квартале, полностью прошедшим под знаком коронакризиса.

Опубликованные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США оказались чуть хуже ожиданий, что в дополнение к вялотекущему конфликту между Китаем и США еще немного поубавило оптимизм инвесторов. Индекс МосБиржи в этих условиях выглядит еще более уязвимым, сказывается нехватка интереса международных инвесторов к развивающимся рынкам, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Интер РАО" в пятницу выросли после сообщений о намерении совета директоров рассмотреть долгосрочную стратегию развития. Инвесторы не исключают корректировок в дивидендной политике и последующего перехода компании на выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Нефть продолжает консолидироваться вблизи июньских пиков. Игроки на повышение не теряют надежды на обновление котировками локальных максимумов, но все еще осторожничают. На биржах США сохраняется умеренный оптимизм, несмотря на новый рекордный прирост заболеваний коронавирусом в стране (в четверг зафиксировано 77,3 тыс. случаев заболевания), отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю в краткосрочных диапазонах. С технической точки зрения в среднесрочной перспективе рынок по-прежнему настроен на рост до закрепления ниже поддержек 2670 и 1165 пунктов соответственно. Внешние рынки пытаются оценить риски замедления экономики в условиях коронавируса и предпринимаемые регуляторами меры поддержки. На данный момент ни статистика, ни отчетности не указывают на катастрофичность ситуации, и значит, у "быков" сохраняются неплохие шансы на получение прибыли. На следующей неделе как в России, так и за рубежом продолжится сезон квартальных отчетностей, а основные макроэкономические данные (в частности, по деловой активности в Европе и США за август) будут опубликованы в четверг и пятницу. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2730-2820 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), растут Европа (индексы DAX и FTSE растут на 0,4-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Мировые фондовые рынки отыграли большую часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд на создание вакцины от коронавируса. Однако экономисты предупреждают, что подъем, возможно, является слишком быстрым, учитывая неопределенность экономической активности на фоне роста заболеваемости в США и некоторых других странах.

В США в пятницу вышла неоднозначная статистика. Число новостроек в июне выросло до 1,186 млн при прогнозах роста до 1,1 млн, майский показатель был пересмотрен с повышением до 1,011 млн с 0,974 млн.

Между тем, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 73,2 пункта при прогнозах роста до 79 пунктов с июньского уровня 78,1 пункта.

Нефть к вечеру в пятницу отыграла часть утренних потерь. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $43,12 за баррель (-0,6% и -1% в четверг), августовская цена WTI - $40,72 за баррель (-0,1% и -1,1% накануне).

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подорожали акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+4,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,6%), ГДР TCS (+2,5%).

Лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-13,6%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-5,5%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,113 млрд рублей (из них 7,355 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).