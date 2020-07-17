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17 июля 2020 года 19:11

Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы

Москва. 17 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам прошедшей пятидневки продемонстрировали плавный рост благодаря активизировавшемуся с середины недели спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели на рынке отечественных евробондов было относительно спокойным, рынок находился под влиянием как позитивных, так и негативных факторов. В частности, на руку игрокам на повышение был рост мировых фондовых рынков на позитивных новостях относительно разработки как препарата, так и вакцины от коронавируса COVID-19. Но с другой стороны, отсутствие внутренних позитивных факторов, а также снижавшиеся цены на нефть на ожиданиях очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором ожидалось принятие решение об уменьшении общего объема сокращения добычи нефти с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с, сдерживали рост котировок.

Позитивные настроения на мировых рынках сформировали сообщения о препарате и вакцине от коронавируса, что дает надежду на избежание второй волны эпидемии и соответственно на более быстрое восстановление мировой экономики. Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) сообщила, что препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди тяжело больных пациентов с коронавирусом. Глава BioNTech Угур Шахин, в свою очередь, сказал The Wall Street Journal, что вакцина, которую германская биотехнологическая компания разрабатывает совместно с американской Pfizer Inc. (SPB: PFE), может быть готова к получению одобрения властей уже в декабре.

Во вторник расстановка сил в секторе российских еврооблигаций практически не изменилась - на рынке присутствовал двусторонний интерес. На этом фоне динамика котировок была в рамках бокового диапазона. Несмотря на негативный внешний фон, выражавшийся в заметном падении мировых фондовых рынков, а также в снижении нефтяных цен из-за опасений новой волны коронавирусной эпидемии, сектор российских еврооблигаций продемонстрировал относительную стабильность.

Давление на мировые рынки 14 июля оказали новости о том, что власти штата Калифорния объявили о частичном возвращении ранее отмененных ограничений из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Губернатор штата Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях. При этом предприятия смогут оказывать услуги на открытом воздухе, если это возможно. Кроме того, в 30 округах, где живет подавляющее большинство населения региона, закроют спортивные залы, церкви, торговые центры, офисы и парикмахерские.

Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Ранее он отмечал, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели слегка подросли благодаря возросшему спросу инвесторов на рисковые активы, что привело к повышению стоимости долговых бумаг большинства emerging markets. Активизацию покупателей на мировых рынках вызвали позитивные сообщения относительно разработки вакцины от коронавируса COVID-19. Кроме того, свою позитивную роль для отечественных долговых бумаг сыграли развернувшиеся вверх цены на нефть на информации о том, что участники ОПЕК+, не выполнившие в мае-июне ограничения в рамках утвержденных квот по добыче нефти, должны будут компенсировать свои "недовыполненные" обязательства в августе-сентябре, что потенциально снизит объем предложения нефти в ближайшие два месяца.

Поддержку нефтяным ценам оказали также данные Минэнерго США о запасах, которые за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года. Запасы бензина в Соединенных Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 453 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Позитивный настрой инвесторов в отношении российских еврооблигаций сохранился и 16 июля, в результате чего доходности отечественных бумаг снизились за день в среднем на 1-3 базисных пункта. При этом в начале дня были опасения относительно динамики российских долговых бумаг, которые могли негативно отреагировать на не совсем благоприятную ситуацию, сложившуюся на рынке внутреннего госдолга после первичных аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Однако позитивный внешний фон, в частности, заметное повышение мировых цен на нефть, произошедшее 15 июля, оказало поддержку покупателям российских еврооблигаций.

В последний день недели инициатива в секторе российских еврооблигаций вновь принадлежала игрокам на повышение. Таким образом, неделю рынок закрывал на мажорной ноте.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,08% и составила 115,43% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 5,5 базисных пункта и 17 июля составил 173 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 0,84% (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 3,19% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,63% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 2,5 пункта и составил 237,5 базисного пункта), а евробонды с погашением в 2047 году подорожали на 0,9% (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,215% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за пять дней на 0,44%, подорожав до 112,5% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 2,285% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,6%, до 115,2% от номинала (их доходность снизилась на 12,5 пункта и составила 1,985% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,01%, до 111,28% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился за пять дней и составил 106 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями об экономических результатах постепенного снятия ограничений карантинного характера во многих странах мира, с одной стороны, и возросшими опасениями возможной второй волны эпидемии, с другой стороны. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: /Финмаркет/
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