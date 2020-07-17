BCS GM разработал портфель ESG для бумаг российских компаний и включил в него Polymetal, НЛМК, НОВАТЭК, Интер РАО и Мосбиржу

BCS Global Markets (BCS GM) запускает новый продукт - портфель ESG для бумаг российских компаний на фоне роста интереса к ответственным инвестициям по всему миру, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Юлии Голдиной и Кирилла Чуйко.

Эксперты отмечают, что ответственный подход к инвестированию сейчас распространяется во всем мире, и российские публичные компании придерживаются глобальных трендов в сфере ESG (Environmental, Social and Governance, т.е. работа в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления), при этом лидерами выступают металлурги и горнодобытчики.

Как говорится в обзоре, портфель ESG от аналитиков BCS GM включает только российские компании, представленные в различных секторах. "Наш текущий портфель ESG состоит из пяти компаний с высокими рейтингами от MSCI ESG и Sustainalytics. Мы включаем двух представителей сектора металлургии и горнодобычи - Polymetal (MOEX: POLY) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), поскольку компании этого сегмента более других представлены в рейтингах ESG. В наш портфель также вошли "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX). Кроме того, мы выделяем "Полюс" (MOEX: PLZL) - компания осуществляет деятельность в соответствии с наивысшими стандартами ESG и имеет наивысший рейтинг (A от MSCI ESG), но не включена в текущий состав, поскольку мы предпочитаем диверсифицировать риски за счет включения только одной золотодобывающей компании", - пишут эксперты.

При этом они выделяют и альтернативный ESG портфель, куда входят "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

"В качестве альтернативы "НОВАТЭКу" и НЛМК можно выделить "ЛУКОЙЛ" и "АЛРОСА". Обе компании ведут свою деятельность, следуя высоким стандартам корпоративной социальной ответственности, а также проводят политику защиты окружающей среды. "ЛУКОЙЛ" входит в индекс MSCI ESG Leaders и имеет рейтинг BBB от MSCI ESG, у "АЛРОСА" рейтинг BB", - говорится в материалах BCS GM.