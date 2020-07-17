Золото на следующей неделе, вероятно, попытается закрепиться выше 1800 долл./унц. - Промсвязьбанк

Золото на следующей неделе, вероятно, попытается закрепиться выше 1800 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Золото удерживается около ключевой отметки в 1800 долл./унц. Инвесторы взвешивают смешанную экономическую статистику из США и Китая в преддверии переговоров по стимулированию в Европе. Китайско-американские торговые отношения и распространение коронавирусной инфекции в некоторых регионах также в центре внимания трейдеров, поддерживая привлекательность золота как безопасного актива", - комментируют аналитики банка.

Цены показывают рост шестую неделю подряд - самое длительное время за год. Поддержку, по мнению экспертов, оказывает приток в ETF фонды, который продолжается 17-ю неделю подряд, самый длинный период с 2010 года. Чистый приток наблюдается 12 недель подряд и в серебряные ETF. На рынке существуют предпосылки для физического дефицита серебра в 2020-2021 гг. на фоне инвестиционного спроса и роста в промышленных секторах Китая. Цены могут превысить 20 долл./унц. В ближайшую неделю золото, вероятно, предпримет попытки закрепиться выше уровня в 1800 долл./унц., полагают аналитики Промсвязьбанка.