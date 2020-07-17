BCS GM понизил рекомендацию для GDR Северстали, НЛМК и ММК до "продавать" после пересмотра

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BCS Global Markets (BCS GM) возобновил анализ российского сектора стали после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до "продавать", а для акций Evraz рекомендация "продавать" была оставлена без изменений.

"Мы негативно оцениваем среднесрочные перспективы цен на сталь и сырьевые материалы. Проблемы с перебоями в поставках железной руды и лома в Китае, вероятно, начнут сходить на нет во втором полугодии 2020 года, что в сочетании со снижением спроса на сталь окажет давление на мировые цены", - пишут аналитики.

По мнению экспертов, ситуация на российском рынке останется слабой, что ограничит потенциал улучшения финансовых показателей компаний.

"Мы возобновляем аналитическое покрытие стального сектора РФ с единой рекомендацией "продавать" для бумаг "Северстали", НЛМК, ММК и Evraz. Замедление восстановления мирового рынка стали в сочетании с относительно слабыми фундаментальными характеристиками внутреннего рынка и пролонгированным ростом мировой экономики ограничит возможности для улучшения финансовых показателей российских сталепроизводителей", - говорится в отчете BCS GM.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 11 (текущая цена - 12,28), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена НЛМК - 17 (текущая цена - 19,44), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ММК - 6,6 (текущая цена - 6,95), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 2,3 (текущая цена - 3,09), рекомендация - продавать.