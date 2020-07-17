ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда Global X Silver Miners ETF и при этом повышает целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой.

"Биржевой фонд Global X Silver Miners ETF (SIL) инвестирует свои средства в компании, добывающие серебро по всему миру. В ближайшие годы на рынке серебра ожидается значительный увеличение спроса со стороны промышленного сектора. В среднесрочной перспективе увеличению стоимости серебра будет способствовать ультрамягкая денежно-кредитная политика со стороны ведущих центральных банков". - указывает эксперт ГК.

Коэффициент Gold to Silver Ratio находится вблизи своих максимальных значений, в связи с чем, по мнению Зайцевой, высока вероятность снижения данного показателя за счет более активного роста стоимости серебра. Положительная динамика показателя нетто открытых позиций по фьючерсным контрактам на серебро свидетельствует в пользу дальнейшего увеличения цены данного инструмента, полагает эксперт.

"Акции компаний, специализирующихся на добыче серебра, являются более перспективным вложением в сравнении с самим базовым активом ввиду эффекта рычага. Важное преимущество фонда Global X Silver Miners ETF заключается в глобальной диверсификации портфеля, что позволяет существенно сбалансировать риски. Мы рекомендуем "Покупать" акции фонда Global X Silver Miners ETF и при этом повышаем целевую цену", - заключает аналитик "ФИНАМа".