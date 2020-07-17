Диапазон движения российской валюты на ближайшую неделю - 70,5-72,31 руб./$1, 80,64-83,05 руб./EUR1 - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают боковое движение курса рубля, при этом вероятность вспышек волатильности сохраняется. Диапазон движения российской валюты на ближайшую неделю в паре с долларом США - 70,5-72,31 руб./$1, в паре с евро - 80,64-83,05 руб./EUR1 указывает аналитик компании Евгений Миронюк.

Глобальный новостной фон не располагает к увеличению спроса на валюты развивающихся стран, отмечает эксперт. Продолжаются трения между США и Китаем из-за Гонконга, фиксируется высокая скорость распространения коронавируса в мире. Статистика из КНР казала на низкий оборот розничной торговли в стране, в июне он остался отрицательным (-1,8% г/г против -2,8% в мае).

Снижение нефтяных котировок, которые пока, тем не менее, остаются выше $43 за баррель Brent, создает незначительное давление на рубль, обращает внимание Миронюк.

Промышленное производство в России показывает медленное восстановление. Хотя предприятия преимущественно возобновили деятельность в начале лета, промпроизводство в России по итогам июня снизилось на 9,4% г/г после снижения на 9,6% г/г месяцем ранее. Результаты обрабатывающей отрасли также не прибавили оптимизма, снижение на 6,5% г/г.

Сохраняются риски, обусловленные санкционной риторикой.

Продолжается период выплаты дивидендов российскими компаниями, сопровождающийся повышенным спросом на валюту, так как зарубежные инвесторы и часть российских конвертируют поступающие дивиденды.

Постепенное снятие ограничений по всей стране сопровождается ростом спроса, в том числе на импорт, а соответственно, и на иностранную валюту, констатирует аналитик "Фридом Финанс". По итогам июля может ухудшиться показатель платежного баланса.

Однако возможность улучшить торговый и платежный балансы у России появится с начала августа после смягчения квот в рамках ОПЕК+. Дополнительные 400 тыс. баррелей добычи нефти в сутки при сохранении текущего диапазона цен на сырье увеличат приток валютной выручки, отмечает Миронюк.