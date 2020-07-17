Рубль днем несколько сократил потери к доллару и евро

Москва. 17 июля. Доллар и евро отошли от достигнутых в первой половине сессии максимумов с начала торгов и продолжают повышаться более умеренными темпами на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения спроса на рублевые активы перед выходными днями, в том числе на фоне развития санкционной темы.

Курс доллара США составил 71,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,9 руб./EUR1, подорожав на 41 копейку. Ранее в ходе торгов евро превышал отметку 82 руб./EUR1 впервые с 4 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,66 копейки - до 76,29 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,29 копейки, до 71,7139 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,03 копейки, до 81,6821 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне снижения спроса на рублевые активы перед выходными днями, в том числе из-за развития санкционной темы. Давление на рубль также оказывают снижающаяся нефть и осторожность, проявляемая глобальными инвесторами под влиянием новостей об очередном витке напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным президентом законом "Об автономии Гонконга", сообщило издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Эти меры могут привести к тому, что Соединенные Штаты аннулируют визы и тех членов КПК, которые уже находятся в территории США. Запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей, сообщает газета. Отмечается, что эти "шаги почти наверняка вызовут ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае, и обострят напряженность между двумя странами".

Власти ФРГ заявили, что считают российскую сторону причастной к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, и сообщили о намерении инициировать введение в этой связи новых санкций ЕС против России. Национальный центр кибербезопасности Великобритании накануне обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее на этой неделе сообщил, что Вашингтон решил ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", не уточнив при этом, когда именно это может произойти.

"Факторами давления на отечественную валюту выступают коррекция нефтяных цен (стоимость марки Brent опускалась ниже $43 за баррель) и сохраняющаяся санкционная риторика против РФ. В частности, в четверг глава МИД Великобритании объявил о попытках вмешательства РФ в британские выборы в 2019 году, а сегодня появилась информация о готовящихся санкциях Германии против РФ в связи с кибератакой на Бундестаг в 2015 году. До конца дня на внешних рынках не ожидается большого количества важной статистики, поэтому ход торгов на российском рынке будет преимущественно зависеть от дальнейшего развития ситуации на геополитическом фронте", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В ближайшие недели мы не видим пространства для значимого укрепления российской валюты. В пользу такого сценария говорят данные, указывающие на более медленное восстановление мировой экономики, продолжающиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире. Наконец, хотя антироссийская санкционная риторика пока не оказывает значимого давления на рубль, по мере приближения выборов в США вероятность появления новых сообщений по данной теме останется высокой, что не добавит оптимизма российскому валютному рынку", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Разница в темпах роста в парах "доллар-рубль" и "евро-рубль" объясняется возобновлением роста европейской валюты на глобальном рынке к доллару на надеждах на дополнительные стимулы со стороны европейских властей по итогам саммита Европейского совета, посвященного семилетнему бюджету (на 2021-2027 годы) и посткризисному плану восстановления экономики.

Это первое очное заседание лидеров ЕС за время пандемии коронавируса. Оно пройдет в Брюсселе 17-18 июля. Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро - в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро.

Накануне были подведены итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне осторожных настроений на рынке. Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США. В то же время, говорят эксперты AxiCorp, ряд признаков указывает, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения постепенно восстанавливается.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,76% - до $43,04 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на 1%, до $43,37 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,66% - до $40,48 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1%, до $40,75 за баррель.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp.

"Мы не ожидаем серьезных изменений на рынках на следующей неделе, если на мировой арене не произойдет существенных потрясений. Драйвером, как всегда, будет выступать цена на "черное золото". Участники сделки ОПЕК+ в среду ожидаемо подтвердили ранее согласованные условия, согласно которым с августа сокращение добычи будет смягчено, однако это мало повлияет на рынок. Сейчас из-за последствий пандемии спрос на нефть упал, соответственно, снижение добычи нефти - не стимулирование цены, а вынужденная мера. Объем спроса сильно зависит от крупных потребителей топлива: авиаперевозчиков, промышленности и того, насколько быстро они в полной мере возобновят свою работу. В случае возникновения второй волны коронавируса можно ожидать снижения нефтяных цен, даже при сокращении добычи нефти. Сейчас котировки марки Brent закрепились выше отметки в $40 за баррель, что, в принципе, соответствует ожиданиям рынка", - отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

ЦБ РФ 15 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,52% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 5 б.п. - до 4,66% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 4 б.п. - до 4,76% и 4,78% годовых соответственно.