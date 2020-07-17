Рубль находится под давлением санкционной риторики и снижения цен на нефть - ИК "Велес Капитал"

Снижение цен на нефть и возобновление санкционной риторики оказывают давление на рубль, несмотря на отсутствие негатива с рынков EM, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Рубль в пятницу продолжает слабеть против доллара и евро. В целом на валютных площадках развивающихся рынков наблюдается нейтральная обстановка, а отдельные валюты даже демонстрируют заметное укрепление (например, южноафриканский рэнд и индийская рупия), отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка Юрий Кравченко.

"По всей видимости, факторами давления на отечественную валюту выступали коррекция нефтяных цен (стоимость марки Brent опускалась ниже 43 долларов за баррель) и сохраняющаяся санкционная риторика против РФ. В частности, еще в четверг глава МИД Великобритании объявил о попытках вмешательства РФ в британские выборы в 2019 г., а сегодня появилась информация о готовящихся санкциях Германии против РФ в связи с кибератакой на Бундестаг в 2015 г. До конца дня на внешних рынках не ожидается большого количества важной статистики, поэтому ход торгов на российском рынке будет преимущественно зависеть от дальнейшего развития ситуации на геополитическом "фронте", - указывает специалист ИК "Велес Капитал".