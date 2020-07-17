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17 июля 2020 года 15:54
Акции "Интер РАО" вышли из среднесрочного боковика - ИК "Велес Капитал"
Акции "Интер РАО" в пятницу вышли из среднесрочного боковика, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Акции "Интер РАО" в пятницу росли после сообщений о намерении совета директоров компании 31 июля рассмотреть долгосрочную стратегию развития на период до 2025 года. Инвесторы не исключают корректировок в дивидендной политике и последующего перехода компании на выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. "С технической точки зрения, новости вывели бумаги "Интер РАО" из среднесрочного боковика, ограниченного отметками 4,8500-5,1500 руб., но еще не факт, что котировкам удастся удержать позиции по итогам дня. Позитивным для "быков" сигналом выступает резкое повышение объема торгов по акциям. При способности закрепиться выше 5,3000 руб. стоит ждать движения к апрельскому пику 5,5100 руб. и выше. До падения ниже 5,1500 руб. имеет смысл сохранять "длинные" позиции", - указывает аналитик инвестиционной компании Елена Кожухова.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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17 июля 2020 года 19:41
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.17 июля 2020 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам на фоне неопределенности мировых фондовых площадок из-за напряженности отношений США-Китай, опасений по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, а также отсечки дивидендов "Газпрома". Фактором поддержки рынков выступили новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Индекс МосБиржи опустился в коридор 2750-2800 пунктов, индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов. читать дальше
.17 июля 2020 года 19:18
Москва. 17 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне просевшей нефти, роста акций в Европе и США и ослабления рубля; лидировали в росте акции "Интер РАО" на возросших оборотах благодаря корпоративным новостям, а также бумаги "Яндекса". читать дальше
.17 июля 2020 года 19:11
Москва. 17 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам прошедшей пятидневки продемонстрировали плавный рост благодаря активизировавшемуся с середины недели спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 июля 2020 года 18:44
BCS GM разработал портфель ESG для бумаг российских компаний и включил в него Polymetal, НЛМК, НОВАТЭК, Интер РАО и Мосбиржу
BCS Global Markets (BCS GM) запускает новый продукт - портфель ESG для бумаг российских компаний на фоне роста интереса к ответственным инвестициям по всему миру, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Юлии Голдиной и Кирилла Чуйко. Эксперты отмечают, что ответственный подход к... читать дальше
.17 июля 2020 года 18:25
Золото на следующей неделе, вероятно, попытается закрепиться выше 1800 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Золото удерживается около ключевой отметки в 1800 долл./унц. Инвесторы взвешивают смешанную экономическую статистику из США и Китая в преддверии переговоров по... читать дальше
.17 июля 2020 года 17:51
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) возобновил анализ российского сектора стали после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали"... читать дальше
.17 июля 2020 года 17:22
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда Global X Silver Miners ETF и при этом повышает целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой. "Биржевой фонд Global X Silver Miners ETF (SIL) инвестирует свои средства в компании, добывающие серебро по всему миру. В... читать дальше
.17 июля 2020 года 16:54
CS Global Markets (BCS GM) возобновил анализ российского сектора стали после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), "Новолипецкого металлургического... читать дальше
.17 июля 2020 года 16:30
Диапазон движения российской валюты на ближайшую неделю - 70,5-72,31 руб./$1, 80,64-83,05 руб./EUR1 - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают боковое движение курса рубля, при этом вероятность вспышек волатильности сохраняется. Диапазон движения российской валюты на ближайшую неделю в паре с долларом США - 70,5-72,31 руб./$1, в паре с евро - 80,64-83,05 руб./EUR1 указывает аналитик компании Евгений... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:53
Москва. 17 июля. Доллар и евро отошли от достигнутых в первой половине сессии максимумов с начала торгов и продолжают повышаться более умеренными темпами на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения спроса на рублевые активы перед выходными днями, в том числе на фоне развития санкционной темы. читать дальше
.17 июля 2020 года 15:25
Снижение цен на нефть и возобновление санкционной риторики оказывают давление на рубль, несмотря на отсутствие негатива с рынков EM, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль в пятницу продолжает слабеть против доллара и евро. В целом на валютных площадках развивающихся рынков... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:04
Избыток предложения на рынке природного газа пока что демонстрирует некоторые признаки ослабления, несмотря на летнюю жару, снижение добычи сланцевого газа и значительный переход от угля к газу среди производителей электроэнергии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка ожидают... читать дальше
.17 июля 2020 года 14:44
Восстановление внутреннего спроса на импорт, дивидендный сезон, отсутствие явных краткосрочных дальнейших драйверов для роста российских акций и облигаций - все это, видимо, выливается в слабость рубля после впечатляющего роста с середины апреля до середины мая, отмечается в комментарии главного... читать дальше
.17 июля 2020 года 14:32
Евробонды Полюса торгуются с низкими доходностями, соответствующими бумагам эмитентов с более высокими кредитными рейтингами, например Северстали, поэтому инвестиционной привлекательностью сейчас не обладают, говорится в обзоре "Уралсиба". ПАО «Полюс» в четверг опубликовало хорошие... читать дальше
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