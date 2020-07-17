Julius Baer сохраняет "бычий" взгляд на рынок природного газа

Избыток предложения на рынке природного газа пока что демонстрирует некоторые признаки ослабления, несмотря на летнюю жару, снижение добычи сланцевого газа и значительный переход от угля к газу среди производителей электроэнергии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка ожидают ослабление избытка предложения на рынке, учитывая ограничения для производства и восстановление экономики, и придерживаются "бычьего" взгляда.

"Перспектива жаркого лета - это фактор неопределенности, усиливающий риски роста котировок природного газа, - отмечает главный экономист Julius Baer Норберт Рюкер. - Тем временем, рынок природного газа показывает слабые признаки восстановления. Объемы запасов по обе стороны Атлантики остаются слишком высокими, и только в Европе избыток предложения заметно сократился за последние недели. Факторы, которые должны снизить избыток предложения, уже сформировались, но еще не успели оказать существенное влияние на рынок. В Соединенных Штатах, продолжающийся период жаркой погоды повышает спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха, в то время как приостановка бурения скважин на сланцевых месторождениях значительно снижает объемы добычи".

По мнению эксперта, падение экспорта сжиженного природного газа стало ключевым нивелирующим фактором, но на фоне восстановления экономики и низких цен зарубежный спрос, похоже, будет расти. В Европе низкие цены и высокая стоимость квот на выбросы углекислого газа обуславливают переход производителей электроэнергии от угля к природному газу, в то время как временные работы по техническому обслуживанию трубопровода "Северный поток" существенно сдерживают импорт.

"Учитывая перспективы ограниченных поставок и восстановления спроса, мы придерживаемся "бычьих" взглядов на природный газ, который в конечном итоге также является поддерживающим фактором для европейских цен на электроэнергию. Указанные выше факторы поддержки цен должны проявиться в ближайшие недели, чтобы подтвердить позитивные взгляды рынка и наших аналитиков". - резюмирует Норберт Рюкер.