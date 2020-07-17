Прогнозируемый курс на следующую неделю - 70,5 - 72 рубля за доллар, 80,5 - 82 рубля за евро - УБРиР

Прогнозируемый курс на следующую неделю составляет 70,5 - 72 рубля за доллар и 80,5 - 82 рубля за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"Мы не ожидаем серьезных изменений на рынках на следующей неделе, если на мировой арене не произойдет существенных потрясений, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - Драйвером, как всегда, будет выступать цена на "черное золото". Участники сделки ОПЕК+ в среду ожидаемо подтвердили ранее согласованные условия, согласно которым с августа сокращение добычи будет смягчено, однако это мало повлияет на рынок. Сейчас из-за последствий пандемии спрос на нефть упал, соответственно, снижение добычи нефти - не стимулирование цены, а вынужденная мера".

По мнению эксперта, объем спроса сильно зависит от крупных потребителей топлива: авиаперевозчиков, промышленности и того, насколько быстро они в полной мере возобновят свою работу. В случае возникновения второй волны коронавируса, можно ожидать снижения нефтяных цен, даже при сокращении добычи нефти. Сейчас котировки марки Brent закрепились выше отметки в 40 долларов за баррель, что, в принципе, соответствует ожиданиям рынка.

"Центробанк РФ продолжает активно использовать свои инструменты для регулирования курса рубля и снижения волатильности на рынке. Регулятор активно продает валюту на внутреннем рынке - 15 июля было продано валюты на сумму около 5,7 млрд рублей. Доллар снижается ко всем основным валютам. Евро находится на максимуме по отношению к доллару - показатель EUR/USD равняется 1,14 - это уровень марта этого года. Прогнозируемый коридор на следующую неделю: 70,5 - 72 рубля за доллар, 80,5 - 82 рубля за евро2. - заключает Зотов.