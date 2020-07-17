Альфа-банк поднял оценку GDR X5 на 12%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37,8 до $42,4 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре, эксперты повысили свой прогноз по выручке ритейлера в 2020-2021 годах на 0,7% и ожидания по EBITDA в 2020 году на 3,7%, в 2021 году - на 2,1%, отразив тем самым улучшенный прогноз по продажам и рентабельности компании на третий квартал. "Сейчас мы ждем роста выручки X5 на 13% год к году (против 12% ранее) и оцениваем рентабельность по EBITDA в 2020 году на уровне 7,3% (7,1% ранее)", - пишут аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Х5 - 42,4 (текущая цена - 35,5), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Х5 (цены в рублях) - 2841 (текущая цена - 2541), рекомендация - выше рынка.