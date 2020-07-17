Дальнейшее снижение ставки ЦБ не несет серьезных рисков для рубля - РФПИ

Восстановление внутреннего спроса на импорт, дивидендный сезон, отсутствие явных краткосрочных дальнейших драйверов для роста российских акций и облигаций - все это, видимо, выливается в слабость рубля после впечатляющего роста с середины апреля до середины мая, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Важным для рубля на следующей неделе будет решение ЦБ по ключевой ставке, и учитывая относительно мягкую риторику его представителей, основным вопросом, вероятно, будет выбор шага (-25 или -50 б.п.), а не сам факт снижения. Нашим базовым сценарием остается снижение на 50 б.п. ввиду отсутствия среднесрочных инфляционных угроз, неустойчивого восстановления промышленности и возможного заметного ужесточения бюджетной политики уже со следующего года", - указывает Полевой.

По мнению эксперта РФПИ, некоторое ухудшение ситуации на финансовом рынке (ослабление рубля и рост доходностей ОФЗ) по сравнению с июнем больших рисков не несет: слабость рубля объясняется действием фундаментальных факторов после чрезмерного укрепления в предыдущие месяцы, а изменения в форме кривой ОФЗ логичны из-за роста неопределенности относительно дальнейших действий в условиях сокращения пространства для дополнительного смягчения политики. Но ЦБ обещает пересмотреть уровень нейтральной ставки, который может быть снижен с 6-7% до 5-6%, что может сохранить стратегический интерес рынка к ОФЗ. Для рубля дальнейшее снижение ставки серьезных рисков не несет: его умеренное ослабление сейчас стабилизирует платежный баланс и поддержит несырьевой экспорт, считает Полевой.