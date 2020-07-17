Рынок акций РФ утром проседает вслед за нефтью, вырос КАМАЗ после отчета по РСБУ

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает по индексам на фоне дешевеющей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; выросли акции "КАМАЗа" на неплохом отчете за полугодие и просели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2757,04 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1209,75 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 0,8%.

Доллар вырос до 71,8 рубля (+0,27 рубля).

В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торгуются акции "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,3% "префы"; дивиденды за 2019 год - 0,65 рубля и 0,97 рубля соответственно).

В пятницу на бирже также должна была состояться отсечка дивидендов в бумагах "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,2%), но совет директоров ранее не смог принять решение по выплате дивидендов за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.

Просели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

Выросли акции "КАМАЗа" (+3,6%) на фоне неплохого отчета за первое полугодие по РСБУ: чистая прибыль составила 554 млн руб. против убытка 2 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль по итогам первого полугодия 2020 года достигла 7,295 млрд руб., что выше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,8 млрд руб. Выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% и составила 74,569 млрд руб.

Также подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация рынка акций немногим выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Ни сравнительно "мягкий" комментарий по итогам регулярного заседания ЕЦБ, ни сильные данные по розничной торговле в США за июнь не вызвали заметного оживления на мировых фондовых площадках. На валютном рынке утром в пятницу возможно некоторое повышение доллара к рублю вслед за укреплением американца к корзине мировых валют.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу вероятны смешанные торги по причине ощутимого сокращения торговых оборотов в традиционно вялый летний период для рынка. Реинвестирование дивидендов инвесторами начнется в начале августа. Рекомендуется накапливать акции Mail.ru, "Яндекса", держать "Ростелеком", "Полюс".

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что принципиально на рынке акций пока ничего не меняется, индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике 2700-2810 пунктов, откуда он не выйдет и в пятницу.

Внешний фон нейтральный: противоречиво "отторговалась" Азия, проседает нефть, сильных движений на рынке акций вряд ли стоит ожидать. Некоторый оптимизм внушают отчетности финансового сектора США - практически все крупнейшие банки отчитались лучше прогнозов. Может быть очень скоро крупные инвесторы будут трактовать это как то, что кризис не такой уж сильный, как казалось ранее, и приступят к покупкам.

Нефть Brent по-прежнему не решается выйти из коридора $40-43,5 за баррель. Рубль постепенно сдает позиции, это может быть связано с уменьшением продаж валюты экспортерами под грядущие выплаты дивидендов. Средне- и долгосрочно не видно перспектив укрепления рубля из-за откровенной слабости российской экономики. В пятницу первый день без дивидендов торгуется "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), но сильного "гэпа" вниз не произошло из-за мизерного размера выплат. В тоже время рекомендуется брать на среднесрочную перспективу "префы" "Сургута" в качестве защитного инструмента. Эти акции станут главным бенефициаром ослабления рубля, считает Антонов.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, на среднесрочном горизонте ситуация на нефтяном рынке остается напряженной. Сохранение высоких темпов распространения COVID-19 не дает участникам рынка в полной мере рассчитывать на стабильное восстановление потребления. Из-за постоянной угрозы ужесточения ограничений в отдельных регионах, в том числе некоторых штатах США, прогнозы по срокам восстановления ассоциируются с высокой неопределенностью.

Внутренние исследования ОПЕК, о которых сообщает Reuters, показывают, что в случае второй волны эпидемии COVID-19 спрос на нефть в 2020 году может снизится на 11 млн б/с, что значительно выше всех актуальных прогнозов. "В этом сценарии следует отметить, что общий объем запасов достигнет беспрецедентного максимума в 1,218 млрд баррелей в 2020 году", - говорится в исследовании ОПЕК, подготовленном к заседанию группы ОПЕК+ в среду.

В такой ситуации решение ОПЕК+ нарастить добычу с августа было встречено рынком с тревогой, что отразилось во всплеске активности со стороны продавцов. Если рост потребления начнет замедляться, то рыночный баланс может вновь оказаться под угрозой, и возможен очередной спуск цен ниже $40 за баррель Brent. С технической точки зрения целью может выступить зона $36-37 за баррель.

Вечером в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует очередную еженедельную статистику по числу активных буровых установок в США и Канаде. В последние недели показатель консолидировался вблизи 20-летних минимумов после активного снижения в апреле-мае. Будучи опережающим индикатором будущей американской добычи, буровая активность позволяет предположить, что на более-менее существенные темпы восстановления производства пока рассчитывать не приходится. Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) ранее давало прогноз, что рост добычи может начаться не ранее конца I квартала 2021 года, отмечает Галактионов.

В США в четверг индексы снизились на 0,3-0,8%, Dow Jones (-0,5%) прервал 4-дневный рост, инвесторы оценивали статданные из Китая и США.

Усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы, пишет MarketWatch со ссылкой на мнения аналитиков.

Закон "Об автономии Гонконга", подписанный на этой неделе президентом Дональдом Трампом, позволяет администрации вводить новые санкции против китайских официальных представителей, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщило издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники, администрация Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей в соответствии с этим законом.

Китайский МИД в среду заявил протест послу США в КНР Терри Бренстэду против санкций Вашингтона, назвав их "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и "серьезным нарушением международного права". Пекин также предупредил об ответных мерах в адрес Вашингтона.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,4%, DAX растет на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) на фоне неопределенности относительно экономического прогноза США.

Мировые фондовые рынки отыграли большую часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд на создание вакцины от коронавируса. Однако экономисты предупреждают, что подъем, возможно, является слишком быстрым, учитывая неопределенность экономической активности на фоне роста заболеваемости в США и некоторых других странах.

Серия статданных из Китая, опубликованных в четверг, показала, что траектория восстановления второй экономики мира после пандемии коронавируса остается неровной. ВВП страны увеличился на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, промпроизводство выросло на 4,8%, однако розничные продажи в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее.

Как заявила на брифинге в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона.

В пятницу дешевеет нефть на фоне осторожных настроений на рынке; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,92 за баррель (-1% и -1% в четверг), августовская цена WTI - $40,37 за баррель (-0,9% и -1,1% накануне).

Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США, говорят эксперты AxiCorp.

Между тем они отмечают, что многочисленные признаки указывают, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-12,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,8%).

Подорожали "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+32,6%), бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+9,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,9%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+4,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,907 млрд рублей (из них 1,318 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).