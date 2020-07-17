Вероятна разнонаправленная динамика на фондовом рынке США в пятницу - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что в пятницу на фондовом рынке США будет наблюдаться разнонаправленная динамика ввиду роста случаев заражения COVID-19, сообщается в комментарии компании.

Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию четверга снижением, тогда как ранее на рынке Китая произошел самый масштабный спад более чем за пять месяцев. "Фиксация прибыли в четверг была вызвана опасениями, что ограничительные меры в июле негативно скажутся на скором восстановлении экономики, что уже отражается в числе заявок на пособие по безработице, которое продолжают расти, так как бизнес приостанавливает деятельность", - пишут специалисты компании.

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, истекшую 11 июля, составило 1,3 млн, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения до 1,25 млн. Розничные продажи в США в июне выросли на 7,5%, превзойдя прогноз аналитиков, но инвесторы опасаются, что в дальнейшем восстановлению может препятствовать повышение уровня заболеваемости COVID-19.

"Мы ожидаем, что в пятницу на фондовых рынках США будет наблюдаться разнонаправленная динамика ввиду роста случаев заражения COVID-19", - указывают в ITI Capital.