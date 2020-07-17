Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию - Уралсиб

Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию на мировых рынках, говорится в обзоре Уралсиба.

"ЕЦБ ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики. Ставки были оставлены регулятором без изменений, – впрочем, они и так крайне низкие, пространства для дальнейшего снижения нет. Программа выкупа активов также не изменилась и продлится как минимум до конца июня следующего года или до того момента, когда станет понятно, что кризис, вызванный коронавирусом, преодолен. ЕЦБ отметил начавшееся оживление экономики еврозоны, банк прогнозирует сохранение тенденции в 3 кв. 2020 г., тем не менее, ситуация остается крайне неопределенной", - отмечают эксперты корпорации Ирина Лебедева и Ольга Стерина.

После заседания евро подорожал по отношению к доллару, но не сумел закрепиться на этом уровне и в пятницу с утра вновь ослаб. Сейчас курс евро составляет 1,138 долл./евро. Данные по розничной торговле США за июнь оказались существенно лучше ожиданий, рост составил 7,5% при прогнозе 5,0%, данные за май были повышены.

"Потребительский спрос восстанавливается, что должно стать существенным подспорьем восстановления экономики в целом. При этом данные с рынка труда вновь разочаровали, количество первичных обращений за пособиями по безработице минимально снизилось по сравнению с предыдущей неделей, количество получающих пособие также остается крайне высоким. Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию. Рынки пока сохраняют осторожность, спрос на защитные активы по-прежнему высокий", - заключают эксперты "Уралсиба".