Размещение бондов МОЭСК состоится, скорее всего, вблизи заявленного ориентира - Уралсиб

Размещение бондов МОЭСК состоится, скорее всего, вблизи ставки первого купона 5,7% годовых, отмечается в обзоре "Уралсиба".

ПАО «МОЭСК» (ВВ+/Ва1/ВВ+) в пятницу, 17 июля, с 11:00 до 15:00, планирует собирать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-03 объемом 5 млрд руб. Это пятилетний выпуск с офертой через три года. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона – 5,6–5,75% годовых, что транслируется в доходность к оферте 5,72–5,88% годовых и спред к кривой ОФЗ по-рядка 115–130 б.п. В феврале нынешнего года компания разместила выпуск серии 001Р-02 на 10 млрд руб., и тоже с трехлетней офертой под ставку купона 6,15% годовых, что на тот момент предполагало более узкий спред к ОФЗ – в размере 70 б.п.

"Сейчас этот выпуск на вторичном рынке торгуется с доходностью 5,75% годовых, но он низколиквиден, - отмечсает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Недавно были сформированы две книги заявок на бумаги эмитентов электроэнергетического сектора. ОГК-2 (-/-/ВВВ-) установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 002Р-01 объемом 5 млрд руб. на уровне 5,75% годовых, а МОЭК (-/-/-) – ставку первого купона по выпуску 001Р-04 объемом 5 млрд руб. на уровне 5,8% годовых (в обоих случаях предусмотрена оферта через три года). Мы полагаем, что, несмотря на разницу в рейтингах, МОЭСК может занять даже чуть дешевле ОГК-2, и, таким образом, ждем ставку первого купона в размере 5,7% годовых. Техразмещение выпуска на бирже запланировано на 22 июля".