Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций

Аналитики Промсвязьбанка сохраняют позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций, сообщается в обзоре банка.

Рынок рублевых облигаций в четверг продемонстрировал устойчивость к снижению спроса на риск на глобальных рынках, констатируют специалисты банка. Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26228 осталась на уровне 5,83% годовых.

Умеренное снижение нефтяных цен, а также слабая статистика по рынку труда в США (число обращений за пособием по безработице составило 1,3 млн по сравнению с 1,31 на предыдущей неделе) были проигнорированы инвесторами.

Поддержку рынку оказывают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе, а также приток дешевой ликвидности на глобальный рынок, считают эксперты.

ЕЦБ вчера сохранил ставку рефинансирования на нулевом уровне, и отрицательную ставку по депозитам -0,5%. Также регулятор подтвердил действие программы выкупа активов на 1,35 трлн евро. Президент ЕЦБ сказала, что ожидает утверждения фонда поддержки экономики Евросоюза на 750 млрд евро.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций. При снижении ключевой ставки 24 июля на 25-50 б.п. доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,3-5,5% годовых", - указывают аналитики Промсвязьбанка.