.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Атон поднял рейтинг акций Сбербанка до "выше рынка" и оценку на 8%
.
17 июля 2020 года 11:34
Атон поднял рейтинг акций Сбербанка до "выше рынка" и оценку на 8%
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 250 рублей до 270 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Михаила Ганелина. Кроме того, для этих бумаг был повышен рейтинг с "нейтрально" до "выше рынка". Прогнозная стоимость привилегированных акций Сбербанка, рассчитанная аналитиком "Атона", была повышена с 220 рублей до 240 рублей, рейтинг для этих бумаг тоже был повышен - с "нейтрально" до "выше рынка". "Сбербанк справляется с кризисом от COVID-19 гораздо лучше, чем мы ожидали еще несколько месяцев назад. Отчисления в резервы начали снижаться в июне на фоне относительной экономической стабильности, а кредитный портфель продолжает расти благодаря снижению ключевой ставки. С учетом этого мы улучшаем финансовые прогнозы для Сбербанка на 2020 год и повышает оценку его акций", - говорится в обзоре. По оценке Ганелина, с учетом достаточно устойчивых финансовых результатов Сбербанка вероятность выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год (18,7 рубля на акцию) весьма высока. "Дивидендная доходность предполагается на уровне 8,9% для обыкновенных акций и 9,7% для "префов", что чрезвычайно привлекательно", - подчеркивает он. Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях): Прогнозная цена Сбербанк - 270,0 (текущая цена - 210,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сбербанк прив. - 240,0 (текущая цена - 193,6), рекомендация - покупать.
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
17 июля 2020 года 19:41
Москва. 17 июля. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения спроса на рублевые активы перед выходными днями, в том числе на фоне развития санкционной темы. читать дальше
.17 июля 2020 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам на фоне неопределенности мировых фондовых площадок из-за напряженности отношений США-Китай, опасений по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, а также отсечки дивидендов "Газпрома". Фактором поддержки рынков выступили новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Индекс МосБиржи опустился в коридор 2750-2800 пунктов, индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов. читать дальше
.17 июля 2020 года 19:18
Москва. 17 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне просевшей нефти, роста акций в Европе и США и ослабления рубля; лидировали в росте акции "Интер РАО" на возросших оборотах благодаря корпоративным новостям, а также бумаги "Яндекса". читать дальше
.17 июля 2020 года 19:11
Москва. 17 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам прошедшей пятидневки продемонстрировали плавный рост благодаря активизировавшемуся с середины недели спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 июля 2020 года 18:44
BCS GM разработал портфель ESG для бумаг российских компаний и включил в него Polymetal, НЛМК, НОВАТЭК, Интер РАО и Мосбиржу
BCS Global Markets (BCS GM) запускает новый продукт - портфель ESG для бумаг российских компаний на фоне роста интереса к ответственным инвестициям по всему миру, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Юлии Голдиной и Кирилла Чуйко. Эксперты отмечают, что ответственный подход к... читать дальше
.17 июля 2020 года 18:25
Золото на следующей неделе, вероятно, попытается закрепиться выше 1800 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Золото удерживается около ключевой отметки в 1800 долл./унц. Инвесторы взвешивают смешанную экономическую статистику из США и Китая в преддверии переговоров по... читать дальше
.17 июля 2020 года 17:51
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) возобновил анализ российского сектора стали после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали"... читать дальше
.17 июля 2020 года 17:22
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда Global X Silver Miners ETF и при этом повышает целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой. "Биржевой фонд Global X Silver Miners ETF (SIL) инвестирует свои средства в компании, добывающие серебро по всему миру. В... читать дальше
.17 июля 2020 года 16:54
CS Global Markets (BCS GM) возобновил анализ российского сектора стали после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), "Новолипецкого металлургического... читать дальше
.17 июля 2020 года 16:30
Диапазон движения российской валюты на ближайшую неделю - 70,5-72,31 руб./$1, 80,64-83,05 руб./EUR1 - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают боковое движение курса рубля, при этом вероятность вспышек волатильности сохраняется. Диапазон движения российской валюты на ближайшую неделю в паре с долларом США - 70,5-72,31 руб./$1, в паре с евро - 80,64-83,05 руб./EUR1 указывает аналитик компании Евгений... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:54
Акции "Интер РАО" в пятницу вышли из среднесрочного боковика, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Акции "Интер РАО" в пятницу росли после сообщений о намерении совета директоров компании 31 июля рассмотреть долгосрочную стратегию развития на период до 2025 года. Инвесторы не исключают... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:53
Москва. 17 июля. Доллар и евро отошли от достигнутых в первой половине сессии максимумов с начала торгов и продолжают повышаться более умеренными темпами на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения спроса на рублевые активы перед выходными днями, в том числе на фоне развития санкционной темы. читать дальше
.17 июля 2020 года 15:25
Снижение цен на нефть и возобновление санкционной риторики оказывают давление на рубль, несмотря на отсутствие негатива с рынков EM, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль в пятницу продолжает слабеть против доллара и евро. В целом на валютных площадках развивающихся рынков... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:04
Избыток предложения на рынке природного газа пока что демонстрирует некоторые признаки ослабления, несмотря на летнюю жару, снижение добычи сланцевого газа и значительный переход от угля к газу среди производителей электроэнергии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка ожидают... читать дальше
.17 июля 2020 года 14:44
Восстановление внутреннего спроса на импорт, дивидендный сезон, отсутствие явных краткосрочных дальнейших драйверов для роста российских акций и облигаций - все это, видимо, выливается в слабость рубля после впечатляющего роста с середины апреля до середины мая, отмечается в комментарии главного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.