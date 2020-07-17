Инвесторы в середине июля продолжили перекладывать деньги из акций EM в облигации, РФ следовала общему тренду - BCS GM

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Инвесторы продолжили перекладывать деньги из акций развивающихся рынков (EM) в облигации EM, Россия следовала общему тренду, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 9 по 15 июля 2020 года составил $20 млн против чистого оттока тоже $20 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $90 млн (пятая неделя оттока) против оттока $100 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $30 млн по сравнению с оттоком $70 млн на предыдущей неделе.

"Совокупный отток капитала из акций РФ продолжился пятую неделю подряд. Фонды GEM потеряли еще $768 млн, показав оттоки третью неделю подряд. Притоки в "горячие" фонды акций Китая составили лишь мизерную часть объемов предыдущей недели - $351 млн против $6,1 млрд соответственно. С точки зрения потоков фондо,в крупнейший EM пока остается самостоятельным рынком с точки зрения влияния на другие развивающиеся рынки - все потоки сосредоточены пока именно в китайских страновых фондах", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $70 млн (вторая неделя притоков) против притока $80 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток $30 млн (лучшая неделя с марта) по сравнению с притоком $26 млн неделю назад.

"Фонды облигаций GEM получили еще $746 млн чистых притоков. В глобальном масштабе продолжается переток инвесторов из фондов акций в фонды облигаций на EM. На российском рынке "ВТБ-Фонд казначейский" вновь стал главным фактором притоков, которые составили на прошлой неделе $24 млн. Объем китайских фондов облигаций увеличился на $544 млн - исторический максимум, по данным EPFR", - говорится в обзоре.