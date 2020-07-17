Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 17 июля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets, демонстрирующими умеренное ослабление из-за повышения осторожности инвесторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,58-71,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,69 руб./$1 (+16,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 81,6 руб./EUR1 (+11 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,87 копейки к уровню закрытия четверга, до 76,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,15 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,82 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами emerging markets. Инвесторы продолжают проявлять осторожность под влиянием новостей о напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и не спешат открывать новые позиции перед выходными днями.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным президентом законом "Об автономии Гонконга", сообщило издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Эти меры могут привести к тому, что Соединенные Штаты аннулируют визы и тех членов КПК, которые уже находятся в территории США. Запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей, сообщает газета. Отмечается, что эти "шаги почти наверняка вызовут ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае, и обострят напряженность между двумя странами".

В четверг были подведены итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными.

Первое очное за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета пройдет в Брюсселе 17 и 18 июля с целью согласования позиций государств-членов ЕС по союзному бюджету на 2021-2027 годы и плану антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU.

Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро - в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне осторожных настроений на рынке. Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США. В то же время, говорят эксперты AxiCorp, ряд признаков указывает, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения постепенно восстанавливается.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,25% - до $43,26 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на 1%, до $43,37 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,07% - до $40,72 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1%, до $40,75 за баррель.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp.