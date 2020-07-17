Высокий уровень неопределенности удерживает котировки Brent выше 43 долл./баррель - БКС

Высокий уровень неопределенности удерживает котировки Brent выше 43 долл./баррель, но при улучшении сентимента не исключен краткосрочный всплеск котировок в район $45 за баррель, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

"Нефтяные котировки в четверг демонстрировали слабость, формируя откат от уровней локальных максимумов в районе $43,8-44 за баррель. - напоминает эксперт. - Тем не менее, техническая картина по-прежнему отражает сохранение оптимизма, так как цена остается выше недельного минимума. Давление со стороны покупателей на котировки фьючерсов Brent возрастает, и каждая следующая просадка оказывается меньше, чем предыдущая. Такая картина делает инструмент чувствительным к позитивным новостям. При улучшении сентимента не исключен краткосрочный всплеск котировок в район $45 за баррель".

На взгляд аналитика "БКС Брокер", на среднесрочном горизонте ситуация остается напряженной. Сохранение высоких темпов распространения COVID-19 не дает участникам рынка в полной мере рассчитывать на стабильное восстановление потребления. Из-за постоянной угрозы ужесточения ограничений в отдельных регионах, в том числе некоторых штатах США, прогнозы по срокам восстановления ассоциируются с высокой неопределенностью.

Внутренние исследования ОПЕК, о которых сообщает Reuters, показывают, что в случае второй волны эпидемии спрос на нефть в 2020 г. может снизится на 11 млн б/с, что значительно выше всех актуальных прогнозов. "В этом сценарии следует отметить, что общий объем запасов достигнет беспрецедентного максимума в 1,218 млрд баррелей в 2020 году", - говорится в исследовании ОПЕК, подготовленном к заседанию группы ОПЕК+ в среду.

"Решение ОПЕК+ нарастить добычу с августа было встречено рынком в сложившейся ситуации с тревогой, что отразилось во всплеске активности со стороны продавцов. Если рост потребления начнет замедляться, то рыночный баланс может вновь оказаться под угрозой, и мы можем увидеть очередной спуск цен ниже $40 за баррель Brent. С технической точки зрения целью может выступить зона $36-37 за баррель", - отмечает Галактионов.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу вечером опубликует очередную еженедельную статистику по числу активных буровых установок в США и Канаде, напоминвает эксперт. В последние недели показатель консолидировался вблизи 20-летних минимумов после активного снижения в апреле-мае.

"Будучи опережающим индикатором будущей американской добычи, буровая активность позволяет предположить, что на более-менее существенные темпы восстановления производства пока рассчитывать не приходится. Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) ранее давало прогноз, что рост добычи может начаться не ранее конца I квартала 2021 г. Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают на 0,1% к уровням закрытия предыдущего торгового дня", - указывает аналитик "БКС Брокер".