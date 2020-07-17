Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг снизились вслед за падением китайского фондового рынка, инвесторы также оценивали статданные из Китая и США. Усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы. Закон "Об автономии Гонконга", подписанный на этой неделе президентом Дональдом Трампом, позволяет администрации вводить новые санкции против китайских официальных представителей, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Как сообщила The New York Times со ссылкой на информированные источники, администрация Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей в соответствии с этим законом.

Китайский МИД в среду заявил протест послу США в КНР Терри Бренстэду против санкций Вашингтона, назвав их "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и "серьезным нарушением международного права". Пекин также предупредил об ответных мерах в адрес Вашингтона. Между тем экономика Китая в минувшем квартале выросла на 3,2%, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу после падения американского рынка акций накануне на фоне неопределенности относительно экономического прогноза США. Основные индексы США в четверг снизились на 0,3-0,7%. Мировые фондовые рынки отыграли большую часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд на создание вакцины от коронавируса. Однако экономисты предупреждают, что подъем, возможно, является слишком быстрым, учитывая неопределенность экономической активности на фоне роста заболеваемости в США и некоторых других странах.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,31%. Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Цены на нефть плавно снижаются в пятницу утром на фоне осторожных настроений на рынке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $43,27 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подешевели на 1%, до $43,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 0,1% - до $40,71 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1%, до $40,75 за баррель.

Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США. Между тем многочисленные признаки указывают, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается. В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки. Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась более чем в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,735 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,77 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июля вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 699,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+2,6%), "ЕвроХим-001P-06" (+0,59%) и "РЖД-001P-16R" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-02" (-0,45%), "Транснефть-001P-09" (-0,41%) и "Газпром БО-22" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Группа Астон" завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей. Потенциальным приобретателем выпуска стал Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых, ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Погашение облигаций состоится через 3 года.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,35% годовых. Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля, одновременно компания провела выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09. Объем выкупа облигаций серии 001Р-06 составил 4 млн 374,641 тыс. штук по цене 104,8% от номинала, объем серии 001Р-09 - 6 млн 195,411 тыс. облигаций по цене 106,10% от номинала. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на объем нового размещения и выкупа старых выпусков в объеме до 5 млрд рублей, но по итогам сбора заявок принял решение увеличить объемы предложения. Ставке 1-го купона нового выпуска соответствует доходность к оферте в размере 6,5% годовых. Ценам выкупа старых выпусков соответствует доходность к оферте каждого из них соответственно в размере 5,98% годовых. Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.

ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) планирует 20 июля начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Предусмотрено частично-досрочное погашение: по 8,33% от номинала будет погашено в даты выплаты 3-го, 6-го, 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

ВЭБ планирует 21 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки на 3-летние бонды серии ПБО-001Р-21 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 140 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги. Техразмещение выпуска запланировано на 24 июля.

АО "Позитив текнолоджиз" планирует 29-30 июля выйти на долговой рынок с дебютным выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Периодичность купонных выплат составит раз в квартал, ориентир ставки 1-го купона - 11,5% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться в рамах программы по открытой подписке на срок до 10 лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 20-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 4,7% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Ставка текущего купона - 6,2% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 17-го купона облигаций 22-й серии в размере 5,5% годовых, а также ставки 22-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 4,2% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона была определена по результатам book building в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона была установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Купоны квартальные.