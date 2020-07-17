Утренние прогнозы: незначительные движения

В пятницу аналитики ждут нейтрального старта фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи перейдет к консолидации.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра пятницы можно назвать нейтральным: противоречиво торгуется Азия, в очень слабом плюсе американские фьючерсы, и в таком же слабом минусе нефть. Поэтому откроемся мы совсем рядом с закрытием четверга. Пока все говорит о том, что сильных движений не будет. Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в диапазоне 2700-2810 пунктов, откуда он не выйдет и в пятницу".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2745-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся в пятницу утром".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром можно ожидать незначительных изменений российских фондовых индексов ввиду нейтральных настроений за рубежом. Неделю индикаторы завершат, не прерывая бокового движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 2700-2800 пунктов".