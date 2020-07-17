Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

Аналитики ИК "Алго Капитал" полагают, что в пятницу после открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, сообщается в комментарии.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2745-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся в пятницу утром", - указывает в комментарии компании старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Среди многочисленных иностранных статистических показателей косвенное влияние на локальный рынок акций могут оказать июньские данные по количеству закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в США (15:30 мск), отмечает специалист компании. Позднее будет опубликовано предварительное июльское значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск).