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16 июля 2020 года 19:35

Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро на фоне ослабления интереса глобальных инвесторов к риску

Москва. 16 июля. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка усилил снижение к бивалютной корзине на фоне ослабления интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 71,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,46 руб./EUR1, подорожав на 47 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,14 копейки - до 75,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером немного усилил темпы снижения к доллару и евро из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства валют emerging markets, что связано с очередным обострением взаимоотношений между США и Китаем. Некоторое давление на котировки рубля также оказывает коррекционное ослабление цен на нефть после роста более чем на 2% накануне на данных Минэнерго США, указавших на самое существенное снижение запасов нефти в стране в текущем году.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным накануне президентом законом "Об автономии Гонконга", пишет издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Эти меры могут привести к тому, что Соединенные Штаты аннулируют визы и тех членов КПК, которые уже находятся на территории США. Запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей, сообщает газета. Отмечается, что эти "шаги почти наверняка вызовут ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае, и обострят напряженность между двумя странами".

В свою очередь, как заявила на брифинге в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона. "Мы всегда исполняем наши обязательства, но мы знаем, что некоторые в США давят на Китай и его третируют", - приводят ее слова западные СМИ.

Накануне Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала: Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.

Серия статданных КНР, опубликованных в четверг, показала, что траектория восстановления второй экономики мира после эпидемии коронавируса остается неровной. ВВП страны увеличился на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Объем промышленного производства в июне увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 4,4% в мае. В то же время розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года. При этом регулятор сообщил, что "готов скорректировать все свои инструменты".

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

По словам Лагард, экономические индикаторы достигли низших значений в апреле и продемонстрировали существенное, хотя и неравномерное восстановление в два последующих месяца. Она также отметила, что падение цен на энергоресурсы оказывает понижательное давление на инфляцию. Лагард ожидает, что ценовое давление останется очень сдержанным в связи с резким снижением ВВП. По ее словам, ЕЦБ не будет менять ключевые ставки. Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю центробанка.

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет постепенным, так как большая часть потенциала для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже была использована, в свою очередь сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью агентству Reuters.

Отвечая на вопрос, может ли рассматриваться вариант сохранения ставки на ближайшем заседании совета директоров 24 июля, зампред ЦБ заявил: "В пресс-релизе по итогам июньского заседания мы сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Ровно это совет директоров и будет делать на следующей неделе, оценивая разные варианты, в том числе, размер шага".

Совет директоров Банка России 19 июня решил снизить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% (это самое резкое снижение за один шаг с 2015 года). При этом ЦБ скорректировал сигнал о будущей направленности ДКП: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор планирует оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В апреле, снизив ставку на 50 б.п., Банк России заявил, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Нефть эталонных марок в четверг продолжает дешеветь на фоне снижения мировых рынков акций и уменьшения интереса к риску. На ухудшение настроения игроков влияет информация о росте напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг снизилась на 0,32% - $43,65 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,34% - до $41,06 за баррель.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки. Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, пара "доллар-рубль" вторую неделю подряд торгуется вблизи отметки 71 руб./$1 при сниженной волатильности, в то время как евро за это время укрепился почти на 1 руб. и торгуется в диапазоне 81-82 руб./EUR1. "Разница в динамике объясняется укреплением евро к доллару США на глобальном рынке. Тем не менее, относительная стабильность на внутреннем валютном рынке имеет шанс сохраниться до конца недели. Ей способствует умеренно позитивная динамика котировок на рынке нефти на фоне вполне ожидаемых итогов министерской встречи ОПЕК+, подтвердившей накануне намерения уменьшить сокращение добычи. Запасы нефти постепенно сокращаются, и инвесторы пока рассчитывают, что прибавка предложения нефти на рынках встретится с растущим спросом со стороны восстанавливающихся от пандемии экономик", - подчеркнул Капитанов.

"Рубль в ходе торгов в четверг дешевел наряду с основной частью валют EM. При этом в паре с американской валютой основное снижение рубля пришлось на утренние торги, в дальнейшем ситуация стабилизировалась. В то же время, в паре с евро рубль слабел не только утром, но и после итогов заседания ЕЦБ. Европейский регулятор не преподнес сюрпризов, оставив без изменения ставки по всем своим ключевым инструментам и параметры программы выкупа активов. Однако обещание поддерживать крайне мягкую денежно-кредитную политику для восстановления темпов роста европейской экономики, вероятно, приободрило инвесторов, и курс евро продолжил укрепление. Стоит добавить, что в целом рубль также оставался под давлением коррекции цен на нефть (после принятого накануне решения ОПЕК+ об ослаблении ограничений по добыче нефти), а также неблагоприятного геополитического фона", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 14 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 июля на 43,12 копейки, до 71,231 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,26 копейки, до 81,2318 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в четверг на 35,22 копейки по отношению к среде и составил 71,2228 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 33,24 копейки и составил 71,2277 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 180,78 млн, из которых $483,183 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 697,597 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 21,06 копейки, до 81,1939 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 13,34 копейки и составил 81,2492 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR321,147 млн, из которых EUR139,697 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR181,45 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 4,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 4,8% и 4,82% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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