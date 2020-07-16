Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы

Москва. 16 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря усилившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 15 июля на 19 базисных пунктов и составила 115,5% от номинала, что соответствует доходности 1,86% годовых (снижение на 7,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 1 базисный пункт, составив 102,46% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,145% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 6,5 базисного пункта и составил 171,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 24 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,1% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,22% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 19 базисных пунктов, поднявшись до 137,89% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,19% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 13 базисных пунктов, до 115,07% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта, до 2,01% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 24 базисных пункта, подорожав до 135,93% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,24% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 18 базисных пунктов - до 112,42% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,3% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 2,5 базисного пункта - до 111,245% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 1,23% годовых).

"Сегодня был достаточно позитивный день для российских еврооблигаций. Котировки практически всех выпусков евробондов РФ умеренно подросли на фоне позитивной динамики долговых бумаг как развитых, так и развивающихся стран. При этом в начале дня были опасения относительно динамики наших бумаг, которые могли негативно отреагировать на не совсем благоприятную ситуацию, сложившуюся на рынке внутреннего госдолга после вчерашних первичных аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Однако позитивный внешний фон, в частности, заметное повышение мировых цен на нефть, произошедшее накануне, оказало поддержку покупателям российских еврооблигаций, которые в итоге продемонстрировали сегодня умеренный рост", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.