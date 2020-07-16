BCS GM поднял рекомендацию для ADS HeadHunter до "держать" в связи с падением котировок

BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами, не изменилась и составляет 1600 рублей за штуку.

Как отмечают аналитики, теперь бумаги компании торгуются на справедливом уровне, отражающем как сильные перспективы роста в дальнейшем, так и риски.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 1466,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1451,4 рубля за штуку.