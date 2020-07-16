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Главная / Мнения аналитиков / Активность покупок акций РФ розничными инвесторами в начале июля заметно снизилась - BCS GM
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16 июля 2020 года 18:33
Активность покупок акций РФ розничными инвесторами в начале июля заметно снизилась - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к выводу, что активность покупок розничными инвесторами акций РФ в начале III квартала 2020 года заметно снизилась по сравнению со II кварталом. "Локальные инвесторы не наращивают инвестиции в российские акции так же агрессивно, как в период самоизоляции", - пишут они. В то же время институциональные инвесторы, наконец, стали чистыми покупателями: перевес объемов покупок составил 25%. Отток капитала из российских акций со стороны ETF продолжился третью неделю подряд и составил за отчетный период $10 млн. Между тем в отличие от предыдущих двух недель отток капитала с 9 по 15 июля был обеспечен по большей части фондами, ориентированными исключительно на Россию, в то время как на уровне EM (развивающиеся рынки) динамика движения капитала была невыраженной после двух недель отрицательных значений. "Оттоки из российских фондов продолжаются уже месяц и составили за этот период почти $100 млн. Мы отмечаем, что данные лишь частично учитывают локальные ETF, где наблюдается рост объема средств под управлением, однако размер этих фондов существенно меньше глобальных аналогов. Мы нейтрально оцениваем данные за прошедшую неделю: очевидно наблюдается отсутствие интереса как к EM, так и к российским акциям на данном этапе, однако повода для агрессивных продаж нет", - говорится в обзоре.
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16 июля 2020 года 19:35
Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро на фоне ослабления интереса глобальных инвесторов к риску
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.16 июля 2020 года 19:35
Москва. 16 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам на бумагах нефтяников и металлургов за счет ослабления рубля, внешние площадки подавали негативные сигналы, хотя инвесторов порадовала инвесторов неплохая статистика по розничным продажам в США за июнь. читать дальше
.16 июля 2020 года 19:15
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.16 июля 2020 года 18:57
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.16 июля 2020 года 18:50
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.16 июля 2020 года 18:02
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.16 июля 2020 года 17:41
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.16 июля 2020 года 17:22
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.16 июля 2020 года 16:25
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.16 июля 2020 года 16:02
Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков отмечает, что российский рынок акций находится на нижней границе бокового канала, и у него есть потенциал роста. "В России отчитались "Северсталь", НЛМК и ММК – неплохие отчеты с учетом больших проблем с логистикой поставок и спросом. Компании... читать дальше
.16 июля 2020 года 15:41
Рубль днем продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и снижающейся нефти
Москва. 16 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и негативной динамики большинства валют emerging markets. читать дальше
.16 июля 2020 года 15:36
Фондовые индексы могут сохранить боковую динамику до завершения торгов четверга - ИК "Велес Капитал"
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