Активность покупок акций РФ розничными инвесторами в начале июля заметно снизилась - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что активность покупок розничными инвесторами акций РФ в начале III квартала 2020 года заметно снизилась по сравнению со II кварталом. "Локальные инвесторы не наращивают инвестиции в российские акции так же агрессивно, как в период самоизоляции", - пишут они.

В то же время институциональные инвесторы, наконец, стали чистыми покупателями: перевес объемов покупок составил 25%.

Отток капитала из российских акций со стороны ETF продолжился третью неделю подряд и составил за отчетный период $10 млн. Между тем в отличие от предыдущих двух недель отток капитала с 9 по 15 июля был обеспечен по большей части фондами, ориентированными исключительно на Россию, в то время как на уровне EM (развивающиеся рынки) динамика движения капитала была невыраженной после двух недель отрицательных значений.

"Оттоки из российских фондов продолжаются уже месяц и составили за этот период почти $100 млн. Мы отмечаем, что данные лишь частично учитывают локальные ETF, где наблюдается рост объема средств под управлением, однако размер этих фондов существенно меньше глобальных аналогов. Мы нейтрально оцениваем данные за прошедшую неделю: очевидно наблюдается отсутствие интереса как к EM, так и к российским акциям на данном этапе, однако повода для агрессивных продаж нет", - говорится в обзоре.