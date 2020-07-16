ГК "ФИНАМ" считает акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе

Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняют их целевую цену на отметке $170, говорится в комментарии инвесткомпании.

Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Так, скорректированная прибыль составила $1,67 на акцию против прогнозируемых аналитиками $1,49 на бумагу, при этом выручка также превысила ожидания, составив $18,34 млрд.

"Стоит отметить, что и прибыль, и выручка в минувшем квартале продемонстрировали снижение, а основной причиной стало падение спроса на медицинское оборудование, поскольку на фоне пандемии коронавируса больницы приостановили проведение процедур, не требующих срочного вмешательства. Между тем продажи фармацевтического подразделения увеличились в отчетном периоде на 2,1% г/г.", - отмечает аналитик ГК Наталия Аседова.,

По оценкам СЕО компании Алекса Горского (Alex Gorsky), фармацевтический бизнес продолжит успешно развиваться, даже несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. Более того, J&J пересмотрела прогнозы по прибыли на весь текущий год в лучшую сторону. Ожидается, что скорректированная прибыль составит $7,75-7,95 на бумагу, тогда как ранее прогнозировалось $7,50-7,90 на акцию.

"Примечательно, что компания остается недооценной по отношению к сектору в целом, а заявления о том, что уже в текущем месяце она приступит к клиническим исследованиям экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке, вызывают дополнительный интерес к ее бумагам. Ранее Еврокомиссия провела переговоры с Johnson & Johnson, чтобы зарезервировать или закупить предварительные дозы разрабатываемой вакцины от COVID-19. Учитывая вышесказанное, мы продолжаем рассматривать акции J&J в качестве привлекательного инструмента для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняем их целевую цену на отметке $170", - заключает Аседова.