Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer

Поскольку темпы роста потребления в Китае по-прежнему отстают от общей динамики, а темпы восстановления замедляются, китайская экономика все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer.

Экономика Китая пережила впечатляющее V-образное восстановление во втором квартале текущего года, показав рост на 3,2% по сравнению с тем же периодом год назад. Возвращением к росту экономка прежде всего обязана производственному сектору, эффектам наверстывания, реализации отложенного спроса и государственной поддержки после спада в первом квартале из-за кризиса COVID-19, полагает экономист Julius Baer Софи Альтерматт.

Промышленное производство продемонстрировало впечатляющее восстановление во втором квартале, вернувшись к росту в годовом исчислении уже в апреле. В июне рост производства продолжился в соответствии с ожиданиями рынка. Тем не менее, сторона потребления оставалась довольно слабой на протяжении всего второго квартала.

Восстановление розничных продаж шло гораздо более медленными темпами, поскольку потребители сохраняли осторожность. Розничные продажи не смогли вернуться на территорию роста и в июне, но показали более сильное улучшение по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает специалист компании. Рост продаж автомобилей замедлился и снова перешел в зону сокращения, в то время как рост продаж средств связи и бытовой техники ускорился по сравнению с месяцем ранее.

Восстановление инвестиций во втором квартале было в основном обусловлено ростом инвестиций в инфраструктуру и недвижимость. Инвестиции в обрабатывающую промышленность отставали в первые два месяца второго квартала, однако показали улучшение в июне, в то время как рост инвестиций в инфраструктурный сектор с мая стал замедляться, а рост инвестиций в недвижимость остался неизменным.

"В целом инвестиции частного сектора продолжали отставать от государственных инвестиций, что говорит о том, что восстановление инвестиций в основном было обусловлено правительственными мерами стимулирования. Темпы восстановления экономики в июне замедлились, поскольку эффекты наверстывания и отложенного спроса стали ослабевать. В связи с тем что потребление по-прежнему отстает, а темпы восстановления замедляются, экономика Китая все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года", - пишет эксперт Julius Baer.